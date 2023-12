Par El Mostapha BAHRI

Consultant-Economiste

Dans un précédent article[1], il a été indiqué que notre pays est doté d’un arsenal juridique sur la liberté des prix et de la concurrence et sur le Conseil de la concurrence à la hauteur de nos ambitions libérales et au même niveau que les textes juridiques dont disposent certains pays, comme la France, à titre d’exemple.

Cependant, on est en droit de se poser certaines questions parmi lesquelles, entre autres : pourquoi plusieurs pays sont arrivés à appliquer leurs textes sur la concurrence, et pas au Maroc ? Il y a également le fait d’essayer d’identifier les obstacles n’ayant pas permis la réussite de l’application des lois sur la concurrence au Maroc. D’ailleurs, dans les pays développés, l’application de la loi donnent régulièrement lieu à des jurisprudences, au moment où ces dernières font totalement défaut dans notre pays. Enfin, l’examen du rapport du conseil de la concurrence a permis de relever que sur les 177 décisions et 4 avis en 2022 rendus par le Conseil de la concurrence, seuls 19% du total ont concerné les pratiques anticoncurrentielles[2].

Ce sont les vraies questions auxquelles doivent répondre nos responsables en charge de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence.

A notre humble analyse, deux aspects méritent d’être traités, pour mettre en lumière la problématique posée, à savoir le cadre juridique et le volet des ressources humaines.

S’agissant du cadre juridique, il convient de souligner que les pouvoirs publics ont accordé un grand intérêt à cet aspect ; d’ailleurs le nombre d’amendements, en est témoin. En effet, la première loi sur la liberté des prix et de la concurrence n° 06-99 a été promulguée le 5 juin 2000 et entrée en application le 7 juillet 2001. Son objectif, comme stipulé dans son préambule, était de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d’organiser la libre concurrence. Elle a défini les règles de protection de la concurrence pour stimuler l’efficience économique et améliorer le bien-être des consommateurs. Elle visait également à assurer la transparence et la loyauté dans les relations commerciales[3].

Ces objectifs ont-ils pu être atteints ?

Cette loi a été modifiée et complétée pour la première fois, particulièrement la partie qui concerne les biens, produits et services dont le prix est réglementé, le 4 janvier 2010, (loi n° 30-08).

Un deuxième amendement a eu lieu le 30 juin 2014 (loi n° 104-12) et avec une nouveauté à savoir la promulgation de la loi n° 20-30 du 30 juin 2014, sur le conseil de la concurrence, ayant doté cet organisme d’un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique.

Enfin les derniers amendements (troisième) ont été opérés par la loi n° 40-21 du 25 novembre 2022, qui a permis de moderniser et de combler certaines lacunes de la loi de 2014 et la loi n° 41-21, qui a visé à conférer la précision des procédures ayant cours devant le conseil de la concurrence[4].

De ce fait, tous les amendements effectués visaient certes, à compléter certaines dispositions et de combler les lacunes relevées. Des interventions qui étaient très appréciées.

Quant à l’application du cadre juridique relatif à la liberté des prix et de la concurrence, elle n’a fait l’objet que de peu d’attention de la part du gouvernement ; sachant que toute loi ou règlement n’a de valeurs qu’à travers son application.

Quelles sont les ressources humaines en charge de l’application de la loi sur la concurrence ?

La loi sur la liberté des prix de la concurrence n° 104-12 du 30 juin 2014, (les amendements de loi n° 40-21 n’ont pas concerné l’aspect application), dans son article 68 stipule que pour l’application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix, appelés tous « enquêteurs », …peuvent procéder aux enquêtes nécessaires. »

De ce fait, il ressort de la lecture de cet article, la multiplicité des intervenants dans l’application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Sur le terrain, il y a lieu de relever une dichotomie. Des enquêteurs pour l’application des pratiques restrictives de la concurrence (Articles de 58 à 62) et des dispositions particulières relatives aux biens, produits ou services dont le prix est réglementé (articles de 63 à 67), répartis sur le territoire national et des enquêteurs (supers) pour le contrôle des pratiques anti-concurrentielles (ententes, exploitation abuse d’une position dominante et des concentrations (Articles de 6 à 22 de la loi) (installés à Rabat).

Cette dichotomie a entrainé l’absence de toute coordination entre les différentes catégories d’intervenants, à la différence de certains pays (cas de la France). En effet, dans l’hexagone, tous les intervenants pour l’application des textes relatifs à la qualité et à la concurrence relèvent d’un seul département, tant au niveau central que local. Il s’agit de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui relève du ministère de l’économie. Ce regroupement du personnel au sein d’une seule direction en France, permet des échanges d’informations et facilitent la coordination des actions. A souligner que certaines pratiques anti-concurrentielles peuvent être décelées à partir de certains indices relevés sur le terrain par les enquêteurs qui sont constamment en contact avec les agents économiques et suivent de près les évolutions des prix et la situation du marché.

D’ailleurs, le rapport du conseil de la concurrence au titre de l’année 2022, confirme ce constat. En effet, « Il (Conseil de la concurrence) a rendu 31 décisions, (en 2022) infligeant des sanctions pour un montant global de 72,064 millions de dirhams (MDH) en réponse à des pratiques anti-concurrentielles relevées dans le cadre de l’instruction d’une plainte dont le Conseil de la concurrence a été destinataire [5]». A cela, il y a lieu d’ajouter le traitement « des défauts de notification d’opérations de concentration économique, examinés dans le cadre de 3 saisines d’office et des défauts de notification d’opérations de concentration économique, examinés dans le cadre de 27 demandes de régularisation[6]».

Il ressort de ce rapport que la base du travail du Conseil de la concurrence, sont les plaintes. A défaut de ces dernières, le Conseil n’a pas traité des affaires sur la base d’actions proactives, comme c’est le cas ailleurs.

Le second problème, au niveau de l’application, est l’absence totale de toute formation des enquêteurs pour qu’ils puissent suivre facilement le marché et être en mesure de relever des indices de nature à conduire à la détection de certaines pratiques anti-concurrentielles et de ce fait, appliquer rigoureusement la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Loi, qui est loin d’être une loi aisée à appliquer. Cette dernière, nécessite des échanges d’expériences, des séminaires, des rencontres et des formations continues et permanentes. Ce volet de la formation, constitue-t-il une priorité dans l’agenda des responsables en charge de la loi sur la concurrence (aspect déjà soulevé dans nos articles précédents (Nouvelle Tribune du 20 juin 2022 et du 3 février 2023) ?

Cette formation des enquêteurs permet de professionnaliser ce métier à l’instar de l’expérience du Ministère de l’Intérieur des années quatre-vingts qui a formé des contrôleurs des prix au niveau de l’Ecole de perfectionnement des cadres de Kénitra (Actuel Institut Royal de l’Administration Territoriale) pendant une année et des contrôleurs-adjoints des prix au sein des centres de formation administrative. A noter qu’en France le personnel d’enquête est sélectionné sur la base d’un concours et passe une année de stage avant de pouvoir exercer sur le terrain.

Le troisième grand problème est l’absence de toute coordination et de passerelles entre les différentes catégories d’enquêteurs. Il s’agit d’une loi qui régit l’économie de notre pays et veille au bon fonctionnement du marché. L’objectif du corps, quel que soit son appartenance, en charge de l’application de cette loi doit être une surveillance optimale du marché, un échange d’information et un contact permanent de nature à permettre la création des conditions d’une concurrence loyale pour les agents économiques et partant protéger les intérêts des toutes petites entreprises (TPE) et des PME et partant des consommateurs.

De ce qui précède, il est suggéré un certain nombre de recommandations :

Mettre en place un programme urgent pour la formation des enquêteurs en renforçant leurs capacités pour mieux les outiller à suivre le marché et le bon fonctionnement du marché dans un cadre de transparence.

Etudier l’opportunité, de la mise en place d’un système de coordination entre les enquêteurs qui interviennent sur le terrain et le Conseil de la Concurrence. Cette coordination est indispensable en vue de pouvoir mettre en œuvre (quand c’est nécessaire), les dispositions des articles 3 et 4 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, concernant les secteurs où les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée…(article 3) et …des mesures temporaires contre des hausses……..soient prises par l’administration, après consultation du Conseil de la concurrence (article 4) ;

Lier l’octroi de la carte professionnelle, à une formation préliminaire pour tout fonctionnaire proposé par son administration pour l’application des textes sur la concurrence ;

Il reste à souligner enfin, qu’il y a lieu d’engager une réflexion pour mettre en place une seule structure qui regroupe l’ensemble des services d’enquêtes (concernant la concurrence, la protection des consommateurs et le contrôle de la qualité des produits), à l’instar de l’exemple français.

Le regroupement des services de contrôle et d’enquête dans les domaines cités ci-haut, présente un certain nombre d’avantages, tant du point de vue opérationnel que stratégique. En effet, le regroupement des services est de nature à permettre l’optimisation des ressources humaines, financières et technologiques. Il permet également la coordination accrue en raison de la consolidation des services qui est de nature à favoriser une meilleure coordination entre les différentes fonctions liées à la concurrence, à la protection du consommateur et au contrôle de la qualité, avec une communication plus fluide et une collaboration renforcée qui peuvent conduire à des investigations plus rapides et plus efficaces.

De même, en regroupant ces services, il est possible de créer une convergence entre les équipes spécialisées dotées d’une expertise approfondie dans tous ces domaines. Cela peut améliorer la qualité des enquêtes et des décisions prises.

Enfin, le regroupement des services favorise une réaction plus rapide aux éventuels problèmes émergents en identifiant les tendances du marché, en détectant les pratiques anticoncurrentielles ou en répondant aux préoccupations des consommateurs. Cela permet une intervention plus rapide pour protéger les intérêts des consommateurs et promouvoir une concurrence saine.

Néanmoins, ce regroupement des services ne peut aboutir à des résultats positifs qu’à condition de sa mise en œuvre qui dépend de la mise en place d’une structure juridique, de la gouvernance, de la transparence et de la capacité à garantir l’indépendance nécessaire pour assurer des enquêtes objectives et équitables.

[1] Nouvelle Tribune, Version électronique du 20/12/2023.

[2] Rapport du Conseil de la concurrence, https://www.mapnews.ma/fr, du 1er septembre 2022.

[3] Préambule de la loi n° 06-99 du 5 juin 2000.

[4] Communiqué du Rapporteur général du conseil de la concurrence, du 2 juin 2023.

[5] Op. Cit, n° 2. Rapport du Conseil de la concurrence.

[6] Idem, ci-haut.

