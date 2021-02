Le Data Center et l’African SuperComputing Center viennent répondre à des besoins exponentiels du secteur public et privé, a souligné vendredi à Benguérir, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy.

« Ces deux infrastructures tant attendues par l’écosystème économique seront au service aussi bien du secteur privé à travers des partenariats, que du secteur public », a dit M. Elalamy qui prenait part à la cérémonie d’inauguration du Data Center de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), abritant le plus puissant « SuperCalculateur » d’Afrique.

Après avoir mis en exergue le rôle de la pandémie du nouveau coronavirus en matière d’accélération de la transformation digitale au Maroc dans tous les secteurs, entre autres, celui de la santé, de l’enseignement, et de la justice entre autres, le ministre a fait remarquer que ces deux infrastructures de recherche et d’innovation contribueront, sans nul doute, à accompagner l’écosystème économique et lui apporter de vraies solutions aux différents défis.

Dans ce contexte, M. Elalamy a mis l’accent sur la question de la mutualisation des ces infrastructures et leur mise au service des secteurs public et privé, notant que la réalisation de ces infrastructures de pointe s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui appelle à placer la recherche et l’innovation scientifiques au service de la promotion de la croissance économique du Royaume.

Avec ce Data Center, installation de classe mondiale, assurant sécurité élevée, disponibilité maximale, haute flexibilité et connectivité optimale, l’UM6P, fidèle à son positionnement d’excellence à l’échelle nationale et continentale, se met au service de l’écosystème numérique national afin de contribuer à garantir la souveraineté digitale du Royaume et à développer de nouveaux services numériques 100% marocains.

Situé au cœur de la Ville Verte de Benguerir et étalé sur une superficie de 2000 m2, ce Data Center va élever les capacités d’expérimentation scientifique, et permettre ainsi, une plus grande maîtrise des données massives collectées.

Ce Data Center certifié Tier III et Tier IV par l’Ultime Institute, outre le fait de proposer aux entreprises et aux organismes publics une infrastructure pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de données, abrite l’African Supercomputing Center, une plateforme essentielle pour analyser d’immenses quantités de données et résoudre des calculs d’une extrême complexité.

Avec l’African Supercomputing Center, dont la capacité s’établit à 3 millions de milliards d’opérations par seconde, les horizons de la recherche scientifique et l’innovation pour l’UM6P et pour le Maroc s’élargissent.

LNT avec MAP

