Dar Bouazza : Halte aux chauffards et Respect aux Gendarmes

Un accident qui aurait pu virer au drame.

Une fois de plus, un chauffard aura transformé la principale artère du village de Dar Bouazza en piste de course, en slalom géant. Le fait n’est pas rare. Bien au contraire. Et pire encore, l’afflux estival décuple ce côté « fast and furious » !

A croire qu’entre grosses cylindrées et pieds à fonds sur l’accélérateur, tous les « coups » sont permis. Et pour le cas de figure en question, s’en fut un. Au sortir d’un croisement, et sans aucune retenue, une accélération puissante, une esquive pour doubler à droite pour tenter de se faufiler à vive allure…. et notre chauffard aurait pu disparaitre dans la nature fier de sa manœuvre insensée et dangereuse.

Mais ce qui devait un jour arriver…. arriva.

La voiture du chauffard percute à vive allure celle qui roulait devant elle, la (dé)portant avec une incroyable violence sur l’autre côté de la route. A son tour, le véhicule particulièrement touché allait à son tour renverser une motocyclette et ses passagers. Inutile d’imaginer le carnage que cela aurait pu produire si une voiture arrivait en sens inverse.

L’histoire « banale » ne s’arrête pas puisque ce conducteur très » courageux, digne et particulièrement responsable » a préféré s’enfuir – à plus vive allure encore- laissant blessés et traumatisés sur place. Rien ne pouvait objectivement l’en empêcher et surtout pas une conscience civique mature, pour le coup totalement absente.

Dans cette situation dramatique un bon point pour notre Gendarmerie Royale qui s’est déplacée derechef sur les lieux pour opérer les constats et relever les témoignages nécessaires avec un grand professionnalisme et une authentique empathie. Un grand bravo. C’est pour rendre hommage à ses dévoués éléments de la Gendarmerie que j’écris ces quelques lignes. C’est pour dire aussi combien leur mission est difficile et pénible face à tant d’insouciance et d’incivilités répétées commises par des conducteurs écervelés. De fait, par leurs comportements improbables voire criminels, ces derniers gomment les efforts inlassablement déployés pour tenter de rappeler à la raison ces fous du volant. Luttant au quotidien contre de tels chauffards, faisant œuvre active de prévention, ils méritent tout notre respect.

Quand des drames éclatent et que des familles sont touchées, il revient alors dans son expression la plus nette ce que nous devons à leur dévouement et leur engagement pour sécuriser nos routes et nos vies.

Karim Amara