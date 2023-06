Le nouveau siège de la direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à Dakhla-Oued Eddahab a été inauguré, lundi à Dakhla, dans le cadre des efforts visant à rapprocher les services de cette institution des citoyens et à améliorer les prestations rendues aux usagers.

La création de cette nouvelle direction régionale s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la mise en place du chantier de généralisation de la protection sociale et de la stratégie de cette institution visant à rapprocher l’administration des citoyens et à améliorer les services qui leur sont rendus en élargissant son réseau de représentations et en concluant des accords avec des établissements de proximité dans les différentes régions du Royaume.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, a souligné que l’inauguration de ce nouveau siège répond aux exigences du découpage régional et s’inscrit dans le sillage de l’accompagnement de la dynamique de développement que connaît la région, à travers de nombreux projets dans le domaine du tourisme, de l’agriculture et des industries manufacturières.

L’inauguration de cette nouvelle direction régionale, a poursuivi M. Boubrik, traduit l’engagement de la CNSS à mettre en œuvre le Chantier royal relatif à la généralisation de la protection sociale à tous les citoyens, et reflète l’implication de cette institution en faveur de la politique de proximité avec ses clients, y compris les assurés et les entreprises adhérentes, dans le but de fournir un service de qualité.

Selon des données de la direction régionale de la CNSS, le nombre des adhérents et des assurés (entreprises et usagers) dans la région s’élève à environ 62.548 salariés, dont 9.797 travailleurs non salariés et de 8.394 bénéficiaires du nouveau régime de l’AMO-Tadamon.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, et le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, en présence d’élus et des chefs des services extérieurs.

LNT avec CdP

