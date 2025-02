La Coordination provinciale du Rassemblement National des Indépendants (RNI) à Dakhla-Oued Eddahab a organisé samedi une rencontre de communication, qui a mis en lumière les récentes victoires diplomatiques du Royaume sur la question du Sahara marocain. L’événement, qui a clôturé une session de formation dédiée aux parlementaires des deux Chambres sur « les techniques de plaidoyer en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume », a réuni plusieurs membres du Bureau politique, des acteurs partisans, des élus et des adhérents du parti.

Lors de cette rencontre, Mohamed Al Amine Hormat Allah, membre du Bureau politique et coordinateur régional du RNI à Dakhla-Oued Eddahab, a rappelé que les succès diplomatiques obtenus par le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, ont contribué à renforcer la position du Royaume concernant la question du Sahara marocain. Il a indiqué que le RNI se mobilise pour soutenir les efforts nationaux visant à défendre l’intégrité territoriale.

Mohamed Aujjar, également membre du Bureau politique, a souligné que l’organisation de cette session de formation s’inscrit dans la dynamique nationale de consolidation de l’intégrité territoriale. Il a précisé que cette initiative est en continuité avec les Hautes Directives Royales exprimées dans le discours du Roi Mohammed VI lors de l’ouverture de la session d’automne du Parlement en octobre dernier, qui appelait à une meilleure coordination des institutions pour renforcer la légitimité de la marocanité du Sahara. M. Aujjar a par ailleurs évoqué les victoires diplomatiques successives réalisées par le Royaume et s’est déclaré convaincu que, dans les années à venir, la position marocaine aboutira à une résolution définitive du conflit régional lié à cette question.

Par ailleurs, Mustapha Baitas, membre du Bureau politique du RNI, a rappelé le bilan à mi-mandat du gouvernement dans divers secteurs. Il a noté que l’Exécutif prévoit de poursuivre la mise en œuvre de grands chantiers de développement, conformément aux Hautes Orientations Royales, et a relevé que, malgré certaines contraintes, le gouvernement a réussi à renforcer les fondements de l’État social en appliquant des stratégies sectorielles et en réduisant les disparités dans le monde rural, tout en favorisant la complémentarité entre les investissements publics et privés.

Enfin, Karim Zidane, également membre du Bureau politique, a indiqué que le Maroc bénéficie d’une position privilégiée auprès des investisseurs étrangers et que le gouvernement accorde une attention particulière à l’investissement national, notamment en facilitant la participation des investisseurs marocains résidant à l’étranger.

