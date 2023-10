Le Conseil communal de Dakhla, réuni lundi en session ordinaire du mois d’octobre, a adopté à l’unanimité son plan d’action 2022-2027.

Au cours de cette session, présidée par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah, un exposé a été présenté au cours duquel l’accent a été mis sur les principaux axes stratégiques et projets de développement prioritaires du plan d’action de la commune.

Ce plan d’action s’articule autour de six principaux axes, en vue de renforcer les infrastructures de la ville. Le premier concerne la mise à niveau et le renforcement des infrastructures de base et le second porte sur la mise en place de projets d’aménagement et de développement, tandis que le troisième est axée sur les structures sociales, culturelles et sportives.

Il s’agit également du développement des infrastructures économiques et des services et l’amélioration du paysage urbain et de la mise à niveau urbain et le renforcement de l’attractivité territoriale, en plus de la valorisation des potentialités naturelles et patrimoniales de la ville.

Les membres du Conseil ont également adopté une convention de partenariat avec l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) relative à l’amélioration des indicateurs de la sécurité routière dans la ville de Dakhla.

Cette convention de partenariat a pour objectifs notamment de mettre en place un terrain dédié à l’examen pratique du permis de conduire et d’un centre interactif pour l’éducation à la sécurité routière, ainsi que de panneaux de signalisation dans les quartiers.

Sur un autre registre, le Conseil a approuvé une convention de coopération entre la commune de Dakhla et la ville de Chipata en Zambie, en vue de renforcer les relations bilatérales de coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Les membres du Conseil communal ont aussi adopté le programme « Collectivités territoriales ouvertes », visant à renforcer la confiance entre le citoyen et la commune et à améliorer la qualité des services de cette instance élue.

Dans ce sillage, le Conseil communal s’engage à mettre en place un bureau d’accueil et d’orientation des citoyens (200.000 DH), un bureau d’ordre digital (350.000 DH) et un plan de formation au profit des jeunes et des associations pour renforcer la participation citoyenne (150.000 DH).

Par ailleurs, les membres du Conseil ont approuvé le budget de la commune au titre de l’exercice 2024 et adopté le transfert des crédits de la première partie et la deuxième partie du budget.

LNT avec Map

