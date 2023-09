L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab et l’ONG marocaine Tibu Africa ont signé, vendredi à Dakhla, une convention-cadre, en vue de promouvoir l’éducation par le sport au profit des jeunes de la région.

Signée par le directeur de l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi et le président-fondateur de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, cette convention a pour objectifs de promouvoir l’éducation, l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat des jeunes, des générations montantes et des femmes par le sport.

En vertu de cette convention étalée sur trois ans, les deux parties s’engagent également à mettre en place une série de programmes de développement par le sport au profit des jeunes de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Grâce à cette configuration intégrée d’utilisation du sport comme outil d’éducation et d’insertion socio-économique en faveur des jeunes, les deux acteurs combinent l’éducation formelle avec des activités sportives, afin d’offrir des opportunités de développement personnel, social et professionnel aux jeunes de la région.

Dans une déclaration à la MAP, M. Faouzi a indiqué que la collaboration avec Tibu Africa reflète l’engagement mutuel à améliorer la qualité de l’éducation et à fournir un environnement éducatif stimulant et propice à la croissance.

« Le sport n’est pas seulement une activité physique, mais aussi un puissant outil éducatif qui contribue à la construction de valeurs et de compétences de vie chez les jeunes », a-t-il souligné, notant que « la promotion de l’esprit sportif et le développement de valeurs positives à travers le sport contribueront à la prospérité de notre région et de notre jeunesse ».

Pour sa part, le président-fondateur de l’ONG Tibu Africa a noté que cette convention revêt une importance cruciale pour le système éducatif, étant donné qu’elle cible les jeunes passionnés par le sport au niveau de la région, en mettant à leur disposition divers programmes, afin de développer leurs compétences techniques, pratiques et entrepreneuriales.

Cette convention vise aussi à accompagner des jeunes passionnés du sport et désireux d’investir dans ce domaine, a-t-il poursuivi, émettant le souhait d’élargir les programmes de l’éducation par le sport dans toutes les régions du Royaume.

Présente depuis 2019 dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, Tibu Africa s’engage à œuvrer dans la mobilisation de toutes les ressources nécessaires à la mise en place de ses programmes qui proposent des solutions innovantes aux jeunes de la région, tout en leur offrant l’opportunité de s’outiller des compétences qui répondent aux exigences des défis du monde d’aujourd’hui et de demain.

Tibu Africa est une organisation non gouvernementale qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l’éducation, de l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport au Maroc et en Afrique.

En tant que principale organisation dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport en Afrique avec une large couverture nationale dans plus de 30 villes dans les 12 régions du royaume et 5 capitales africaines, et en phase avec son ambition de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030, Tibu Africa s’est engagée à contribuer dans la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) et les considère comme une opportunité de positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la complexité des défis du 21ème siècle.

