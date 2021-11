A l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte, la ville de Dakhla accueille, du 2 au 6 novembre, la première édition du championnat mondial de wingFoil « GWA wingFoil World Tour ».

Initié et organisé par l’Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle ainsi que la Global Wing Sports Association (GWA) cet événement se veut un nouveau tremplin sportif ajouté au palmarès de Dakhla, véritable destination touristique et sportive, dont la notoriété n’est plus à démontrer, précisent les organisateurs.

Il est sans dire que Dakhla se positionne déjà comme destination référence pour le WingFoil.

Ce nouveau sport nautique, qui a fait son apparition en 2019, qui consiste à surfer sur une planche de foil et à l’aide d’une aile gonflable, semble trouver son bonheur à Dakhla, grâce à la présence de différents spots offrant les meilleures conditions de pratique.

Après le Brésil, l’Espagne, la France ou encore le Canada, le wingFoil atterrit à Dakhla et nous sommes confiant que la région deviendra très bientôt un des spots principaux sur la carte du monde, concluent les organisateurs.

