L’Association Nationale des Améliorations Foncières, de l’Irrigation, du Drainage et de l’Environnement (ANAFIDE) organise la 10ème conférence internationale sur la Micro-irrigation (10IMIC) du 25 au 27 janvier 2023 au Maroc à Dakhla, sous le thème « La Micro Irrigation à l’ère de l’Innovation Technologique et de la Transformation Digitale ».

Cet événement est organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, en partenariat avec la Commission Internationale de l’Irrigation et du Drainage (CIID) et avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et en collaboration avec le CCME (Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger).

Une vingtaine de pays des cinq continents prendront part à cette 10ème édition est organisé pour la 1ère fois en Afrique du nord.

Cette rencontre internationale, scientifique et technique constitue l’occasion pour de nombreux experts, professionnels et décideurs, issus de différents pays, d’échanger leurs expériences dans le domaine de l’application des récents développements technologiques et de la digitalisation en matière d’économie et de valorisation de l’eau, en vue d’un développement durable et d’une meilleure résilience aux changements climatiques, expliquent les organisateurs.

Plusieurs axes seront traités lors de cette manifestation notamment les ressources en eau non conventionnelles en collaboration avec l’Institut International de Gestion de l’Eau, IWMI et le Centre International des Hautes Études Agronomiques et Méditerranéennes CIHEAM et la micro-irrigation pour l’agriculture à petite échelle, défis, opportunités et initiatives et transformation numérique pour la gestion de la micro-irrigation.

Il est à rappeler que la micro irrigation est une technique d’irrigation qui consiste à distribuer de l’eau de façon contrôlée et efficace aux racines des plantes. Cela peut être fait en utilisant des goutteurs, des asperseurs ou des systèmes de goutte-à-goutte. Cette technique permet une utilisation plus efficace de l’eau puisqu’elle cible précisément les zones qui ont besoin d’eau, réduisant ainsi les pertes d’eau par évaporation et ruissellement.

