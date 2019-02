PARTAGER Dakhla abrite des ateliers de formation au profit des participantes au raid « Sahraouiya »

Des ateliers de formations ont été organisés, samedi à Dakhla, au profit des participantes à la 5ème édition du raid « Sahraouiya » qui se tient jusqu’au 9 février.

Initiés par l’association « Lagon Dakhla », ces ateliers ont été axés notamment sur l’utilisation de la boussole pour l’orientation et une initiation au VTT et au Canoë.

Cette 5ème édition est marquée par la participation de 80 femmes en provenance de différents pays notamment la Guinée, le Kenya, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Cap-Vert, qui seront réparties en 40 équipes représentant les associations œuvrant dans les actions humanitaires et animées par la volonté de promouvoir la vie des citoyens.

Intervenant à cette occasion, Meriem El Massoudi, de l’association « Jeunesse de Laâyoune pour le sport pour tous » a confié que cette première participation à ce raid vise à profiter de l’expérience des autres anciennes concurrentes, en formulant son souhait de gagner le pari de remporter ce raid.

Elle a également indiqué que la participation à cet événement humanitaire constitue une étape pour faire connaître la femme sahraoui qui peut réussir sur tous les plans culturel, sportif ou scientifique.

Cette édition connaîtra aussi la participation d’étudiantes étrangères, qui poursuivent leur étude au Maroc, dans le cadre d’un partenariat entre l’association initiatrice de l’événement et l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI). Une étudiante palestinienne, Amani Rabah, a dans ce sens exprimé ses vives remerciements et sa gratitude à l’AMCI qui lui a donnée l’occasion pour participer au Raid « Sahraouiya », relevant que cet atelier constitue un premier exercice pour s’habituer au vélo avant d’entamer la compétition. Initiée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette 5ème édition de « Sahraouiya » constitue un challenge à la fois sportif et solidaire, permet à toute femme engagée dans l’action sociale de vivre une expérience inédite alliant sport, émotion et découverte dans un site exceptionnel, tout en adhérant à une cause sociale.

LNT avec MAP