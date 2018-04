Dakhla à l’heure du Kitesurf

La ville de Dakhla s’apprête à accueillir la 9e édition du championnat mondial de Kitesurf « Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2018 », du 24 au 29 avril courant, sur la plage de Foum Labouir, l’un des meilleurs spots pour la pratique du surf et du Kitesurf. Une cinquantaine des meilleurs Riders au monde prendront par à cet évènement sportif.

Après le succès des précédentes éditions du championnat mondial de Kitesurf «Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour 2018» ,organisée par l’association Lagon de Dakhla depuis 2011, la ville de Dakhla confirme ses capacités organisationnelles en tant que lieu privilégié pour la pratique des sports de glisse.

Riche d’une dizaine de sites adaptés aux différentes pratiques de glisse en mer, la péninsule de Dakhla s’est forgée une notoriété mondiale de « paradis des sports de glisse » et a vu se défiler sur ses vagues à maintes reprises des champions de monde de windsurf, kitesurf et de planche à voile.

Après Ponta Preta, sur l’île de Sal, au Cap Vert, Dakhla est la 2ème étape dans le calendrier du GKA Kite-Surf World Tour 2018, elle sera suivie par les étapes de Viana do Castelo au Portugal, Tarifa et Sotavento en Espagne.

La 9ème édition du « Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2018 », verra la participation d’une sélection des meilleurs Riders du Monde, dont notamment le cap verdien Mitu Monteiro, le Portugais Paulino Pereira et le marocain Ismail Adarzanese. D’autres pays seront également représentés dans cette compétition Mondiale avec des Riders de l’Australie, du Brésil, de la Bulgarie, de la France, et bien d’autres pays.

Parallèlement au Championnat, d’autres activités sportives, ludiques et de sensibilisation à l’environnement seront programmées au profit des jeunes et des enfants de la région Dakhla Oued Eddahab sur la plage de Foum Labouir, avec l’organisation d’opérations de nettoyage de la plage, ainsi que des sessions d’initiation au Kitesurf animées par des riders et des moniteurs spécialisés.

Rappelons que «Prince El Moulay Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2017 » est un événement sportif international organisé par l’Association Lagon Dakhla, GKA (Global Kitesports Association) et Westpoint Dakhla Hotel, sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Voile et le World Sailing Federation.