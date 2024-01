Pour la conception de ce prototype que la marque engagera via son équipe ‘‘The Dacia Sandriders’’ dès 2025 au Dakar et dans le Championnat du monde de Rallye-Raid, il a fallu être à l’écoute des pilotes, des experts et autres professionnels sans pour autant mettre de côté l’ADN Dacia, explique Denis Le Vot, CEO Dacia. Rassurant, il ajoute que les résultats aussi bien sur le plan mécanique, technique que design sont probants à plus d’un titre, faisant ainsi du Sandrider, la voiture la plus adaptée au Dakar. Et de préciser que ce Rallye reste une occasion les technologies développées sur le moteur du Sandrider ont une empreinte environnementale : « Les carburants de synthèse élaborés par Aramco sont produits en combinant de l’hydrogène renouvelable avec du CO 2 capturé, ce qui donne un produit à faible teneur en carbone et compatible avec les moteurs d’aujourd’hui. Le Dakar est le terrain d’expérimentation idéal de cette technologie pour la marque Dacia », tient à souligner Le Vot.

Dévoilé en ce début de semaine, le Sandrider va entamer une longue série de tests de mise au point dans différents pays. Il sera engagé en compétition pour la première fois au Rallye du Maroc 2024, une épreuve du Championnat du monde de Rallye-Raid (W2RC) qui se tiendra du 5 au 11 octobre prochain.

The Dacia Sandriders, l’équipe Dacia officielle en W2RC, participera à son premier Dakar et à l’ensemble du Championnat du monde de Rallye-Raid en 2025. The Dacia Sandriders sera composée de trois équipages.

Inspiré du concept-car Manifesto, le laboratoire d’idées de Dacia présenté en 2022, Sandrider est un tout nouveau véhicule conçu spécifiquement pour les rallyes-raids en faisant appel aux compétences sportives de Renault Group et en s’appuyant sur les équipes de Prodrive, entreprise britannique spécialisée dans le sport automobile.

Le Dakar et les autres rallyes-raids sont sans doute les courses automobiles les plus difficiles au monde. Pour son concept Dacia « robuste et outdoor », poussé ici à l’extrême, il s’avère qu’il était donc nécessaire pour la création de Sandrider…

H.Z

Quelques caractéristiques…

Catégorie FIA : Ultimate T1+

Carrosserie : fibre de carbone

Moteur : V6, 3 litres, biturbo, injection directe

Puissance maxi : 265 kW/360 ch à 5 000 tr/mn

Couple maxi : 539 Nm à 4 250 tr/mn

Transmission : 4X4

Boîte de vitesses : séquentielle à 6 rapports

Pneus : BF Goodrich, 37 pouces

