PARTAGER Dahirs royaux de nomination pour 22 ambassadeurs dont Amrani, Abouyoub, Rahhou, Naciri…

le Roi Mohammed VI a reçu, mardi 25 juin au Palais Royal de Rabat, les nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume auxquels le Souverain a remis leurs dahirs de nomination.

Il s’agit de:

Hassan Abou Ayoub, ambassadeur auprès de la Roumanie et de la Moldavie.

Khalid Naciri, ambassadeur auprès de la Jordanie.

Youssef El Amrani, ambassadeur auprès de l’Afrique du Sud, du Botswana, du Malawi et de l’Eswatini.

Mohamed Ali Lazrak, ambassadeur auprès de la Turquie.

Mme Zouhour Alaoui, ambassadeur auprès de l’Allemagne.

Azzeddine Farhane, ambassadeur auprès de l’Autriche, de la Slovaquie et de la Slovénie.

Lotfi Bouchaara, ambassadeur auprès de la Russie.

Mohamed Setri, ambassadeur auprès du Qatar.

Youssef Balla, ambassadeur auprès de l’Italie, de Saint-Marin, de Malte, et de l’Albanie.

Ahmed Rahhou, ambassadeur, Chef de la mission du Maroc auprès de l’Union Européenne et Chef de la mission du Royaume auprès de la Communauté européenne de l’Energie Atomique.

Abderrahim Atmoun, ambassadeur auprès de la Pologne.

Hassan Tariq, ambassadeur auprès de la Tunisie.

Yassir Fares, ambassadeur auprès de l’Argentine.

Abdelfettah Lebbar, ambassadeur auprès du Mexique et de Bélize.

Amine Chaoudri, ambassadeur auprès du Pérou et de la Bolivie.

Jamal Chouaibi, ambassadeur auprès du Vietnam.

Mohamed Achkalou, ambassadeur auprès de la Finlande et de l’Estonie,

Mme Imane Ouadil, ambassadeur auprès du Ghana.

Youssef Slaoui, ambassadeur auprès du Burkina Faso.

Mustapha Benkhiyi, ambassadeur auprès du Bahreïn.

Mme Rajaa Naji Mekkaoui, ambassadeur auprès du Vatican et de Malte.

Samir Dhar, ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Par la suite, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant le Roi.

De même, le Souverain a reçu des ambassadeurs étrangers venus prendre congé au terme de leur mission dans le Royaume.

Il s’agit de :

Abdullah Falah Bin Abdullah Al Dosari, ambassadeur du Qatar que le Souverain a décoré du Grand cordon du Wissam Alaoui (Classe exceptionnelle),

Ousmane Amadou Sy, ambassadeur du Mali que le Roi a décoré du Grand cordon du Wissam Alaoui (Classe exceptionnelle),

Jean-François Girault, ambassadeur de la France que le Souverain a décoré du Grand cordon du Wissam Alaoui (Classe exceptionnelle),

Massimo Baggi, ambassadeur de la Suisse que le Roi a décoré du Wissam Alaoui de l’ordre de Grand Officier,

Jose Humberto De Brito Cruz, ambassadeur du Brésil que le Souverain a décoré du Wissam Alaoui de l’ordre de Grand officier,

Crisantos Obama Ondo, ambassadeur de la Guinée Equatoriale que le Roi a décoré du Wissam Alaoui de l’ordre de Commandeur

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et du Chambellan du Roi, Sidi Mohamed El Alaoui.

LNT avec Map