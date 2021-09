Ce nouveau-né de la marque se positionne comme un véhicule familial parfaitement adapté aux activités de plein air. Dacia Jogger incarne l’esprit pragmatique et authentique de Dacia et l’environnement « outdoor » de la nouvelle identité de la marque. Il faudra patienter jusqu’au 6 septembre pour apercevoir Dacia Jogger dans un univers totalement outdoor aux portes du Salon IAA de Munich 2021. Avec 5 ou 7 places, Dacia Jogger est le compagnon des (grandes) familles. Polyvalente, elle accompagne tous les membres de la famille dans leurs aventures du quotidien et leurs sorties en pleine nature. Avec l’esprit pragmatique qui la caractérise, Dacia propose un véhicule qui permet à ses clients de profiter avec ses proches des plaisirs simples de la vie en toute liberté. Pour le constructeur français, Jogger est un nom simple, moderne, facilement prononçable et compréhensible dans le monde entier. Il incarne le dynamisme, l’énergie positive ainsi que l’esprit outdoor. Le suffixe « er » comme Duster, l’emblématique SUV de Dacia, évoque la robustesse, l’endurance d’un compagnon de vie idéal au quotidien pour les familles Dacia.

Dacia révélera Dacia Jogger le 3 septembre à 10h lors d’un évènement 100% digital.

Puis rendez-vous à partir du 6 septembre à l’IAA Mobility de Munich.

H.Z

