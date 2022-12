Voilà maintenant plus de 8 ans que Dabadoc propose, au Maroc et dans plusieurs pays africains, sa plateforme digitale de santé, qui propose des solutions de prise de rendez-vous en ligne avec des médecins conventionnés, ainsi qu’une multitude d’autres services allant de la gestion des cabinets médicaux à la consultation en visio-conférence.

Ce mardi 13 décembre, accompagnée des partenaires avec lesquels elle a coconstruit sa nouvelle offre, à savoir Attijariwafa bank, Orange Mena, et AXA Assurance Maroc, la direction de DabaDoc a annoncé le lancement de DabaDoc Corporate, une offre innovante et exclusive à destination des entreprises souhaitant digitaliser la médecine du travail et de placer le bien-être de leurs collaborateurs au cœur de leur stratégie sociale, à la fois comme un levier de performance et de fidélisation.

Zineb Drissi Kaitouni, DG de Dabadoc, a rappelé que la crise sanitaire a été le « catalyseur de la recherche d’un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle », ce qui s’est manifesté d’un côté par des démissions en série après les épisodes de confinement, ainsi que par l’apparition du burnout dans la liste des pathologies de l’OMS. C’est dans cette optique que Dabadoc a choisi de « coconstruire avec des entreprises, la première offre de digitalisation de la médecine de travail au sein des entreprises ». Au Maroc plus précisément, il s’agissait d’adresser des problématiques bien spécifiques, comme le non-respect des rendez-vous, la difficulté du suivi pour la direction, ou encore le stockage des dossiers médicaux par le médecin.

Ainsi, DabaDoc Corporate est une offre globale qui se veut adaptée aux besoins de chaque entreprise qui propose plusieurs services : la digitalisation de la médecine du travail, l’accès à DabaDoc Mind pour prévenir le burn-out et favoriser le bien-être au travail, ou encore l’accès aux médecins conventionnés DabaDoc.

Les partenaires sont ainsi convaincus que la digitalisation du parcours employé dans le cadre de la médecine du travail est une innovation qui répond aux attentes des collaborateurs et des Directions des Ressources Humaines. Elle se doit d’apporter un gain de temps, de confort et d’efficacité pour l’ensemble des parties prenantes. Du côté du collaborateur, il s’agit de la réduction des coûts et du temps liés au déplacement grâce à la visite médicale par vidéo consultation. Pour les services RH, on obtient un gain de temps et de productivité grâce à la prise de rendez-vous en ligne et à la consultation vidéo, le suivi en temps réel de des indicateurs clés (nombre de rendez-vous pris et honorés, taux de réalisation, évaluation du RDV par le collaborateur et le médecin, etc.), ainsi que la dématérialisation et digitalisation intégrale des dossiers médicaux des collaborateurs.

L’accès à DabaDoc Mind permet aux employés de consulter des psychothérapeutes en vidéo consultation. Les entreprises soucieuses d’améliorer le bien-être au travail et de favoriser une bonne santé mentale des collaborateurs ont ainsi la possibilité de souscrire à des packs DabaDoc Mind dans le cadre de l’offre DabaDoc Corporate. Rappelons que l’accès aux médecins conventionnés par DabaDoc permet aux employés de consulter des milliers de professionnels de santé référencés sur DabaDoc. A travers sa nouvelle offre DabaDoc Coprorate, DabaDoc veut renforcer son positionnement de partenaire de référence de l’écosystème santé au Maroc et en Afrique.

