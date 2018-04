PARTAGER Une passionnante plongée dans la géopolitique du football

Le football était au menu du cycle de conférences de la Fondation Attijariwafa bank, jeudi 19 avril. Sous le thème «Les continents du football : géopolitique du ballon rond», la conférence-débat a connu la présence de Paul Dietschy, Professeur d’histoire contemporaine, spécialisé dans le football, et M’Hamed Zeghari, Dirigeant Administrateur de l’Académie Mohamed VI de football.

Les conférenciers ont analysé les grandes étapes de la construction du football, qui est devenu progressivement une géo-économie, du fait de l’importance croissante des enjeux financiers que suscite ce sport populaire.

Lors de son intervention, M. Dietschy a démontré comment le football, parti d’Angleterre, s’est introduit en Europe et en Amérique du Sud, deux continents qui ont longtemps dominé ce sport et tenté de préserver leur monopole sur le football mondial.

«Ce duopole est rompu par l’arrivé de nouvelles forces, notamment le football africain, et l’apparition de nouvelles formes de revendications et d’affirmation », a-t-il précisé.

A la fin des années 50, et après l’indépendance des pays africains, le football en Afrique est devenu un terrain d’affirmation, avec des clubs forts comme l’égyptien Al Ahly, le Wydad et le Raja de Casablanca, mais aussi d’autres clubs en Algérie, en Tunisie, etc.

« L’émergence de ces pays va faire que très vite, les nouvelles fédérations qui ont été créées dès les indépendances vont bouleverser l’ordre de la FIFA, qui va être assez vite mise en accusation », souligne M. Dietschy.

L’une des premières accusations adressées à la FIFA est celle d’avoir une sorte de complaisance à l’égard du régime de l’apartheid, en acceptant la fédération sud-africaine alors que celle-ci interdisait aux noirs de faire partie d’une équipe de foot.

En 1960, l’arrivée de premiers pays africains à la FIFA va permettre de voter une résolution qui précise qu’une fédération ne peut être admise à la FIFA que si elle est ouverte à tous ceux qui pratiquent le football dans ce pays, sans aucune discrimination raciale, religieuse ou de catégorie.

L’autre point de divergence entre les pays africains et la FIFA est le nombre de places garanties à chaque continent pour la Coupe du monde du football. «Jusqu’en 1970, l’Afrique et l’Asie n’ont aucune place garantie et doivent affronter des sélections pour pouvoir participer à la Coupe du monde. Cela va entrainer un boycott des éliminatoires de la coupe du monde de 66, à l’issue duquel Stanley Rous est obligé de concéder une place à l’Afrique et une autre à l’Asie-Océanie», explique Paul Dietschy.

En 1982, le nombre de place passe à 2 pour ces continents, mais le grand bénéficiaire reste toujours l’Europe, qui passe de 9 à 14 places.

Ce qui a changé les choses dans cette géopolitique, c’est l’élection de João Havelange à la tête de la Fifa. «Il a joué un rôle important dans cette géopolitique dans le sens où progressivement, la coupe du monde va s’élargir à d’autres continents que les continents sud-américain et européen. En même temps, c’est lui aussi qui va ouvrir la boite de Pandore, celle de l’argent et de la financiarisation, pour ne pas dire de la corruption» souligne M. Dietschy.

Havelange représente un moment pivot dans la géopolitique du foot, et de nouveaux acteurs apparaissent à partir des années 70, à savoir les firmes multinationales et les groupes de télécommunication. Les accords signés par la Fifa avec Adidas et Coca-Cola vont jouer un rôle important dans l’orientation que prendra la fédération.

«Coca-cola va ainsi apprendre à la Fifa le marketing, et que le football, ce n’est pas seulement l’organisation du sport, mais aussi vendre des produits et des représentations», explique M. Dietschy.

La télévision privée est également un facteur important dans la transformation de cette géopolitique, puisqu’entre 1998 et 2002, les droits télé sont multipliés par 10 pour la coupe du monde, et passent de 135 millions de francs suisses en 98 à 1,3 milliard en 2002.

«Si on pense en termes de géopolitique, le football est aujourd’hui une économie mondiale centrée sur le vieux continent. Les meilleurs joueurs vont vers l’Europe, et il y a une sorte de centralisation du football autour des ligues les plus riches en Europe. Un des risques que court le football aujourd’hui est le fait que l’essentiel des recettes qui viennent de la télévision soient accaparées par quelques grandes ligues, qui privent le reste du monde du football de joueurs et d’argent», a déclaré le professeur universitaire.

Pour sa part, M. Zeghari est revenu sur l’évolution du football marocain qui a été étroitement liée à celle du contexte géopolitique durant plusieurs années. «Le football africain est au départ très fortement liés à l’évolution géopolitique de l’époque. Si on prend l’exemple du Maroc, les premiers clubs au Maroc sont des clubs communautaires», précise-t-il.

En effet, le Sporting des Roches Noires fut créé par des Portugais, l’Union Sportive Marocaine (USM) représentait la communauté française, et l’Union Sport Athletic la communauté espagnole. Le football marocain à l’époque était organisé par la ligue du Maroc, qui était rattachée à la fédération française de football et dépendait de celle-ci.

«A partir des années 40, il y a eu affranchissement relatif du football marocain, puisque ces clubs qui sont au départ des clubs communautaires fermés aux joueurs marocains vont petit à petit en intégrer. Certains clubs vont même, par opposition aux clubs communautaires, apparaitre comme les représentants d’une nation, qu’on appellera des clubs dits musulmans, dont le premier fut le Wydad Athletic Club (WAC) en 1937», explique M. Zeghari.

Avec la naissance de ces clubs, le championnat du Maroc de football sera fortement marqué par le contexte politique de l’époque, et ainsi les matches entre le WAC et l’USM seront considérés comme «des guerres par procuration entre le pouvoir du protectorat et les forces indépendantistes», souligne M. Zeghari.

Durant ces années-là, les clubs musulmans existeront également en Algérie avec le Mouloudia d’Alger, en Tunisie avec l’Espérance de Tunis, avec des enjeux lourds politiquement.

«A cette époque, le foot en Afrique du Nord était la transcription légale de ce qui se passait au niveau politique», explique M. Zeghari.

Selon lui, aujourd’hui le football africain souffre d’une faiblesse de ses institutions, et il est exclu des milliards d’euros qui circulent dans le monde du football. Dans ce sens, il est important de repenser le business modèle autrement.

Asmaa Loudni