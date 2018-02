Cupidon s’invite à Anfaplace Shopping Center !

PARTAGER Cupidon s’invite à Anfaplace Shopping Center !

Un dîner aux chandelles, du chocolat, un bouquet de fleurs ou une virée en tête à tête avec son bien aimé… Les idées ne manquent pas pour déclarer votre flamme et exprimer vos sentiments les plus sincères à l’occasion de la Saint Valentin ! Mais cette année, optez pour une surprise originale dans une ambiance glamour à Anfaplace Shopping Center pour célébrer l’amour et vivre des instants romantiques !

Anfaplace Shopping Center a pensé à tout et concocté pour vous un programme festif, des animations et des remises tout au long du mois de février. Mais aussi une décoration à couper le souffle, question de vous mettre dans une ambiance magique : des suspensions, des corners et bien évidemment « des cœurs » dans tous les coins de votre shopping center.

Et ce n’est pas tout ! Anfaplace Shopping Center prévoit une tombola pour vous faire gagner un superbe lot, des prises de photos en amoureux et enfin des shows dance inédits !

TARGET LOVE, OU COMMENT LA FLÈCHE DE CUPIDON VOUS FERA GAGNER UN WEEK-END À DEUX !

Pour tenter de gagner un week-end en amoureux à Ifrane dans le luxueux hôtel MICHLIFEN SUITES & SPA en demi-pension et SPA, il vous suffit de jouer au TARGET LOVE !

Le but du jeu est simple. Une cible en forme de cœur sera installée au RDC de Anfaplace Shopping Center au niveau de l’espace central et chaque participant aura droit à 3 tirs. S’il atteint le cœur de la cible, il aura donc la chance de participer à la tombola pour tenter de gagner le lot ! Une seule condition requise : présenter un ticket de caisse de 300 Dhs.

Le tirage au sort aura lieu le 14 février 2018.

IMMORTALISEZ VOS PLUS BEAUX MOMENTS !

Le clou de cet évènement romantique offert par Anfaplace Shopping Center durant la Saint-valentin est celui d’immortaliser vos meilleurs moments et d’en garder un beau souvenir. Pour cela, des corners seront mis en place pour vous accueillir et vous permettre de repartir avec une belle photo aux couleurs de la Saint-Valentin en souvenir de votre passage dans le centre.

LOVE LIVE DANCE : ET SI VOUS L’INVITEZ À DANSER ?!

On peut aussi danser à Anfaplace Shopping Center durant les week ends. Des shows danse seront organisés avec des danseurs professionnels qui animeront l’espace du centre et donneront la chance aux clients amoureux de se joindre à eux !

Ne manquez pas cette occasion pour danser à deux et vibrer aux rythmes de l’amour !

Faites-vous rembourser 1000 dhs d’achats avec le hashtag #LOVEANFAPLACE !

Parallèlement à toutes ces animations et surprises, Anfaplace lancera un jeu concours sur les réseaux sociaux. Chaque internaute qui se sera pris en photo avec l’une des décorations du centre pourra la poster sur les réseaux sociaux en incluant le hashtag #LOVEANFAPLACE.

Les 3 photos qui cumuleront le maximum de likes auront la possibilité de se faire rembourser 1000 dhs d’achats réalisés dans le centre durant la période du 2 au 14 février 2018.

En février, Cupidon lancera sa flèche et fera beaucoup d’heureux à Anfaplace Shopping Center !

LNT avec Cdp