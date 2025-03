La progression annuelle du crédit bancaire au secteur non financier (SNF) a atteint 3,3 % en janvier 2025, contre 2,6 % en décembre 2024, selon les statistiques de Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution reflète la hausse des crédits alloués tant aux sociétés non financières qu’aux ménages.

Les prêts aux sociétés non financières privées ont augmenté de 1,2 %, après 0,6 % le mois précédent, tandis que ceux aux sociétés publiques ont progressé de 8,6 %, contre 7,3 % un mois plus tôt. Par ailleurs, les crédits aux ménages ont enregistré une accélération de leur croissance, atteignant 2 %, contre 1,7 % en décembre.

L’analyse par objet économique montre une augmentation des facilités de trésorerie, qui ont progressé de 1,7 % après 0,7 %, ainsi qu’une hausse des prêts immobiliers de 2,8 %, contre 2,3 % le mois précédent. Les crédits à la consommation ont également connu une progression, passant de 1,3 % à 1,6 %, alors que les crédits à l’équipement sont restés stables à 8,9 %. Concernant les créances en souffrance, elles ont augmenté de 3,8 %, contre 2,4 % en décembre, avec un ratio au crédit passant à 8,6 %.

Hausse de l’activité industrielle

Selon l’enquête mensuelle de conjoncture industrielle de BAM, l’activité industrielle au Maroc a enregistré une hausse de la production et des ventes en janvier 2025. Le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) s’est stabilisé à 78 %.

Par secteur, la production a progressé dans la chimie et parachimie ainsi que dans le textile et cuir, tandis qu’elle est restée stable dans l’agroalimentaire et a connu un repli dans la mécanique et métallurgie. Les ventes ont augmenté dans l’ensemble des branches d’activité, à l’exception de la mécanique et métallurgie où elles sont restées stables. Cette tendance s’est manifestée aussi bien sur le marché local qu’international.

Les commandes ont suivi une tendance similaire, enregistrant une augmentation dans la plupart des secteurs, à l’exception de la mécanique et métallurgie où elles ont reculé. Cependant, les carnets de commandes se sont situés à un niveau inférieur à la normale dans la majorité des branches, à l’exception de l’agroalimentaire, où ils se sont maintenus à un niveau jugé satisfaisant.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans l’ensemble des branches, sauf dans la chimie et parachimie, où elles devraient stagner, et dans le textile et cuir, où une baisse est prévue. Néanmoins, environ un tiers des entreprises expriment des incertitudes quant à l’évolution de leur production future.

