PARTAGER Crise commerciale : Nouveau bond de l’excédent chinois avec les USA

L’excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis, au coeur de vives frictions entre les deux pays, a encore bondi au premier trimestre, alors même que le géant asiatique enregistrait en mars un déficit exceptionnel sur l’ensemble de son commerce extérieur.

Le déséquilibre des échanges entre les deux premières puissances économiques mondiales s’est aggravé au premier trimestre, avec un bond de 19,4% sur un an de l’excédent chinois avec les Etats-Unis, à 58,2 milliards de dollars, selon Huang Songping, porte-parole des douanes chinoises.

Le fossé se creuse de façon accélérée: cet excédent avait gonflé de 10% sur l’année 2017, pour atteindre le niveau record de 275,8 milliards de dollars selon les chiffres chinois (375,2 milliards selon Washington).

Ce chiffre abyssal est violemment dénoncé par le président Donald Trump, qui l’impute aux pratiques commerciales « déloyales » du régime communiste et a exigé de Pékin qu’il le réduise de « 100 milliards de dollars ».

Alimenté par ce déséquilibre, le spectre d’une guerre commerciale s’est rapproché la semaine dernière avec la menace de Washington d’imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars d’importations chinoises, tandis que Pékin détaillait des représailles proportionnées.

« Nous n’avons jamais délibérément recherché l’excédent commercial, la situation actuelle reflète l’état du marché, la division des structures économiques et des compétitivités industrielles différentes », a plaidé Huang Songping lors d’une conférence de presse.

La Chine « espère que les Etats-Unis écouteront patiemment la voix de la raison et du pragmatisme », a martelé M. Huang, rappelant que Pékin « ne désirait » pas de guerre commerciale.

Les Etats-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la Chine après l’Union européenne: leurs échanges ont gonflé de 13% au premier trimestre, à 142 milliards de dollars; les seules exportations du géant asiatique vers les Etats-Unis bondissant de 15% sur la période.

– Déficit « éphémère » –

L’excédent chinois avec les Etats-Unis est en revanche tombé à 15,4 milliards de dollars sur le seul mois de mars, en reflux par rapport aux 21 milliards de dollars de février, et d’environ 12% par rapport à mars 2017, selon les statistiques des douanes publiées vendredi.

Dans le même temps, la Chine enregistrait le mois dernier un déficit totalement inattendu de 4,98 milliards de dollars sur l’ensemble de son commerce extérieur, après un excédent de 33,7 milliards de dollars en février.

Il s’agit du premier déficit commercial du pays depuis plus d’un an.

Ce retournement de la balance des échanges s’explique d’abord par le plongeon imprévu des exportations chinoises, en recul de 2,7% sur un an en mars, à rebours des anticipations des experts sondés par Bloomberg (+11,8%) et loin de l’envolée de 44% du mois précédent.

Les importations chinoises bondissaient de 14,4% (contre +6,3% en février), à l’heure où l’assouplissement des restrictions antipollution à la fin de l’hiver encourage l’accélération de l’activité.

Dans ces conditions, « ce déficit commercial est un phénomène éphémère, pas une nouvelle norme », avertit Iris Pang, analyste d’ING Groep, citée par Bloomberg.

– « Escalade » –

« La demande intérieure et internationale se maintient relativement bien » et l’habituel excédent colossal de la Chine « devrait ressurgir en avril », abonde M. Evans-Pritchard.

Mais le tableau pourrait « évidemment » s’assombrir « avec une escalade des tensions commerciales qui conduirait à l’imposition de barrières douanières », prévient-il.

Certes, le ton s’est fait plus conciliant ces derniers jours, avec un discours du président Xi Jinping promettant mardi une « Chine toujours plus ouverte » et une baisse des droits sur les automobiles importées.

Mais un porte-parole du ministère chinois du Commerce soufflait à nouveau le froid jeudi, rappelant « qu’aucune négociation » entre les deux pays n’était engagée, faute de « sincérité des Etats-Unis ».

« Nous nous débrouillons bien avec la Chine, nous avons des discussions formidables », a pour sa part assuré jeudi M. Trump.

Sans pour autant abandonner son ton martial: « Nous imposons des droits de douane sur 50 milliards de dollars (de produits), puis sur 100 milliards. Vous savez, à un certain point, ils manqueront de munitions ».

LNT avec Afp