Le nouveau Wali de la Région Marrakech-Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech, Farid Chourak, a présidé en présence de des Gouverneurs des Provinces d’Al Haouz, Safi, Kelâa des Sraghna et Rhamna, des Présidents des communes concernées, ainsi que des Directeurs et représentants des Services Extérieurs, les travaux des deux Commissions Régionales Unifiées de l’Investissement qui se sont tenues les jeudis 9 et 16 Novembre 2023, et ce afin d’étudier les Projets d’investissement déposés au niveau du CRI de Marrakech-Safi.

Le nouveau Wali de la région Marrakech-Safi a saisi l’occasion pour donner une orientation claire afin de multiplier les efforts d’accompagnement et d’assistance aux investisseurs, de lever les freins et barrières et œuvrer activement pour l’amélioration du climat des affaires.

Par la même occasion, il a également donné des instructions claires à l’ensemble des départements techniques concernés afin de réduire le délai d’étude et d’examen des dossiers dans le cadre des travaux de la CRUI et de le limiter à 7 jours. Il a invité à cet effet les membres de la commission à adopter des approches et méthodologies simplifiées qui permettront de trouver des solutions créatives et nouvelles pour débloquer les projets pouvant être bloqués ou en souffrance et répondre ainsi aux besoins des investisseurs et du secteur privé.

Les deux Commissions ont ainsi approuvé 51 projets, pour un investissement total de plus de 38,48 MMDH projetant ainsi de créer plus de 4 100 emplois sur la période à venir. Ces projets concernent divers secteurs, dont le tourisme, l’agro-industrie, les carrières et mines, l’industrie manufacturière ainsi que l’artisanat. Ces investissements concernent les Provinces de Safi, Kelâa des Sraghna, Chichaoua, Essaouira, Rhamna, et la Préfecture de Marrakech.

Pour rappel, le CRI Marrakech-Safi est chargé de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de développement, d’incitation, de promotion et d’attraction des investissements à l’échelon régional et d’accompagnement global des entreprises, notamment les TPME…

H.Z

