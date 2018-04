PARTAGER Crediz by Sofac, la chaîne de valeur du crédit entièrement digitalisée

Dans le contexte actuel des affaires, il est quasiment impossible pour une entreprise d’ignorer tous les avantages apportés par le numérique, et refuser de se lancer dans sa transformation digitale revient à offrir aux autres acteurs du marché un avantage concurrentiel souvent insurmontable. Il faut également avoir conscience que les attentes de sa clientèle, de plus en plus informée, sont toujours plus fortes, et qu’un simple site web avec quelques services en ligne ne suffit plus pour la convaincre.

C’est bien conscient de ces faits que Sofac, spécialiste marocain du crédit à la consommation, a accueilli la presse jeudi 12 avril, pour lui présenter la nouvelle étape franchie par la société dans sa transformation digitale. Après 18 mois de développement, Sofac lance, et c’est une première au Maroc, le crédit à la consommation complètement digitalisé. Et pour ce « moment très important dans la mise en place du plan stratégique de la société », selon M. Hicham Karzazi, PDG, la société a fait le choix marketing pour le moins osé de créer une nouvelle marque commerciale. M. Karzazi explique ainsi que Sofac est une société qui a ses process et ses traditions, et c’est pour mettre en valeur un nouvel état d’esprit qu’a été créée Crediz, une plateforme de crédit en ligne, qui se veut couvrir toute la chaîne de valeur du crédit à la consommation, de façon entièrement dématérialisée. Il s’agit « de se différencier du marché en matière de valeur ajoutée pour l’expérience et le parcours client », poursuit M. Karzazi. Selon le management, les mots d’ordre de Crediz sont : fiabilité, rapidité et confort.

Si des solutions permettent déjà aux clients d’accéder, à tout moment et à tout endroit, à des services de crédit en ligne, Crediz va plus loin, et permet au client d’effectuer tout son parcours sur internet, des premiers renseignements à l’accord final, en passant par l’envoi de documents. Notons que le service est prêt à supporter la signature électronique, et qu’il la proposera dès que celle-ci sera légale au Maroc. La plateforme couvre ainsi les services suivants :

➢ Simulations de crédit avec un pre-scoring en temps réel

➢ Envoi des documents et obtention de l’accord définitif

➢ Suivi en temps réel de la demande de crédit et de l’évolution de les crédits en cours

➢ Accès à l’ensemble des demandes SAV

➢ Accès à des offres promotionnelles personnalisées

➢ Possibilité de poser des questions et faire des réclamations en live via le chat

➢ Accès à une boutique en ligne «E-shop» où les produits en promotion des partenaires de CREDIZ (auto – équipement des ménages – voyages …) sont disponibles avec leurs solutions de financement.

« Un autre objectif, sur le plan économique, à travers l’élargissement du périmètre, est de pouvoir drainer un volume additionnel sans passer par l’élargissement du réseau commercial physique », poursuit M. Karzazi.

A travers cette nouvelle interface digitale, qui se déclinera dans les trois langues Français, Arabe et Amazigh, Sofac propose également un volet entièrement dédié au conseil client à l’optimisation de leur budget, en cohérence avec son ambition d’introduire la notion de financement responsable sur le marché, selon son management.

Selim Benabdelkhalek