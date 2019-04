PARTAGER Le Crédit du Maroc, spécialiste du secteur agricole et agro-alimentaire

• A l’occasion de la 14ème édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM), Crédit du Maroc reconfirme son positionnement de spécialiste du monde agricole et ce, sur l’ensemble de la chaine de valeur.

• Sa force de vente spécialisée se mobilise au quotidien pour accompagner les agriculteurs et les professionnels du secteur en leur proposant une panoplie d’offres dédiées et de services adaptés à leurs besoins. En tant que spécialiste dans le financement des projets agricoles et agro-alimentaires, et filiale du Groupe Crédit Agricole SA banque de référence dans l’agriculture et l’agroalimentaire en France, Crédit du Maroc intervient de manière forte sur l’ensemble de l’écosystème des filières de ce secteur.

Et c’est tout naturellement que la banque prend part à cette 14ème édition du SIAM, qui représente un évènement phare et un salon de référence des filières agricoles au Maroc. Crédit du Maroc partenaire des filières agricoles au Maroc Crédit du Maroc a choisi de mobiliser l’ensemble de sa force vive autour de cet événement incontournable pour les professionnels du secteur. Pour conseiller et accompagner clients et non clients dans la réalisation de leurs projets, la banque renforce son dispositif commercial avec ses partenaires clés du machinisme agricole tout au long de l’événement. Un dispositif d’animation est également prévu. Global Filières Agro, une offre de services dédiée à la filière agricole et agro-alimentaire L’accompagnement de l’écosystème se traduit par un renouvellement de l’offre Global Filières Agro qui couvre l’ensemble des besoins des professionnels de la filière. C’est une solution sectorielle à la fois globale et clé en main. A la carte, et en ligne avec les besoins saisonniers du secteur, Global Filières Agro inclut 2 lignes de financement différenciées : Global Agro Treso regroupe l’ensemble des produits de financement de court terme et cible notamment les besoins en trésorerie des campagnes agricoles. Global Agro Invest regroupe l’ensemble des offres d’investissement en équipement, matériel… Cette offre est complétée par des services de banque au quotidien, d’import / export et des partenariats pour les besoins privés des employés.