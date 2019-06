PARTAGER Crédit du Maroc s’offre une banque privée à Rabat

La 7ème édition du café CDM, organisée mardi 25 juin sous le thème : « La Banque Privée change pour le meilleur et pour vous », a été délocalisée à Rabat, dans les nouveaux locaux de la banque privée du Crédit du Maroc.

Située dans l’un des quartiers chics de la capitale, à une centaine de mètres de la direction régionale, cette nouvelle banque veut allier proximité géographique, expertise humaine, mais aussi performance digitale.

« La banque privée du CDM est un élément essentiel de notre stratégie » a souligné M. Baldoméro Valverde, PDG du CDM. Et d’ajouter « Conscient de l’évolution des besoins et exigences de sa clientèle haut de gamme et entreprises, Crédit du Maroc a tenu à renforcer son expertise en matière de banque privée. Dans un monde en perpétuelle évolution, notre volonté est d’être un partenaire privilégié au quotidien et de permettre à nos clients de prendre sereinement les meilleures décisions pour leur avenir ».

Crédit du Maroc s’appuie sur l’expertise du Crédit Agricole en matière de banque privée et ambitionne d’accompagner ses clients patrimoniaux dans la gestion de leurs actifs avec des solutions taillées sur mesure et une gestion adaptée dans la plus grande confidentialité.

La Banque Privée du Crédit du Maroc propose un service de banque au quotidien. Les clients ont également accès à des produits tels que l’assistance internationale premium ou encore l’assurance Liberis patrimoine premium.

« Cette gamme est amenée à s’enrichir en produits de placement spécifiques tels que les dépôts à termes à taux progressif ou la gestion dédiée d’OPCVM. On travaille également avec l’Office des changes, à la création de produits de placement à l’échelle internationale, pour mieux accompagner les clients de la banque privée dans leurs placements de fonds à l’étranger.» explique Ahmed Debbaghi directeur CDM Banque Privée.

Aujourd’hui implantée à Casablanca et à Rabat, la banque privée du Crédit du Maroc a une ambition de couverture nationale. Elle s’appuiera à terme sur 3 agences dédiées et une dizaine d’espaces à travers tout le Royaume afin que tous ses clients puissent avoir un conseiller patrimonial dédié à proximité, souligne le management.

Il est à noter que la banque entame un nouveau plan d’entreprise pour 2022 avec des actions tournées vers le client, les collaborateurs et la société. Trois projets importants vont être engagés avec un investissement de 1,2 milliard de dirhams à partir de 2020, a déclaré M. Valverde à la presse.

Une partie de ce budget sera consacrée à la refonte du système d’informations pour l’adapter à un nouvel environnement. Le deuxième chantier concerne l’ensemble des agences avec un projet d’agence du futur qui rentrera en phase de déploiement au deuxième semestre 2019. Le troisième projet est le futur siège, situé à l’ancien emplacement des Arènes à Casablanca, qui devrait être inauguré en 2021.

A. Loudni