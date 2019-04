PARTAGER Le Crédit du Maroc signe un contrat de promotion immobilière avec Yamed Construction

Le 25 mars dernier, le Crédit du Maroc et Yamed Construction ont signé un contrat de promotion immobilière pour la livraison clé en main du nouveau siège de la banque « Les Arènes ».

Situé en plein cœur du boulevard d’Anfa à Casablanca, sur la place des arènes, cet édifice qui s’étale sur une superficie de 13 000 m² sera construit sur 8 niveaux (R+7) et 2 sous-sols. Yamed Construction, filiale du groupe de services et d’investissements immobiliers, Yamed Capital, aura pour mission d’assurer une prestation complète sur mesure qui comprend l’étude, la conception et la réalisation du projet pour un budget global de 330 millions de DH.

Les travaux démarrent en avril 2019 et seront finalisés en 2021.

A travers la construction de son nouveau siège « Les Arènes », le Crédit du Maroc vise à :

 Renforcer son image de banque citoyenne honorant pleinement ses engagements notamment en termes de RSE. A ce titre, le nouveau site vise une certification HQE avec un niveau de performance ‘très bon’ en termes d’intégration du bâtiment avec son environnement, d’efficacité énergétique, de confort et de qualité de vie pour ses utilisateurs

 Développer les synergies de l’ensemble des métiers de la banque au service de ses clients. Ainsi, le nouveau site abritera l’ensemble des fonctions supports du siège, quatre filiales du groupe Crédit Du Maroc (CDM Leasing et Factoring, CDM Assurance, CDM Capital et CDM Patrimoine) et une multitude d’espaces commerciaux à la disposition de la clientèle dont une agence pour les particuliers, un espace Maskane, des espaces Grandes Entreprises

 Offrir aux collaborateurs un lieu de vie avec une diversité d’espaces harmonieux répondant aux différents besoins des utilisateurs et contribuant fortement à leur bien-être. Afin d’assurer un niveau de qualité en adéquation avec les attentes des utilisateurs, le site « Les Arènes » sera certifié ‘Well Building’ niveau Silver avec l’intégration de 100% des pré-requis relatifs au bien-être physique et psychologique des occupants.

 Confirmer et consolider sa position en tant que banque innovante, demeurant toujours à la pointe du progrès en adoptant de nouveaux modes et outils de travail et en incluant les nouvelles technologies au service de l’humain.

Le Crédit du Maroc et YAMED Construction ont également l’ambition d’inscrire l’opération de manière durable dans le site, en étudiant et en minimalisant les impacts de la construction sur l’environnement, la biodiversité, les riverains et les infrastructures.

Une attention particulière a été accordée à la conception paysagère développée dans un souci d’intégration dans l’environnement urbain de Casablanca par une identité floristique commune, et inspiré de l’identité biologique de la région. Le raccordement paysager permettra une magnifique extension visuelle entre le futur bâtiment et le parc mitoyen.

La conception paysagère placera le site comme poumon vert du quartier, intégrant des essences emblématiques qui donneront un cacher paysager unique au siège.

Pour ce projet placé au cœur de la métropole casablancaise, les architectes Bridot Willerval et Omar Alaoui ont souhaité allier qualité de vie et responsabilité avec un bâtiment conçu pour offrir une protection thermo acoustique exceptionnelle, un éclairage naturel et une inertie thermique importante. La préoccupation environnementale est au cœur du projet, par l’emploi de matériaux et installations pérennes.

La façade avant s’érigera en une imposante structure végétalisée donnant sur une des plus belles artères de la ville ; le boulevard d’Anfa. Sur la façade arrière, le bâtiment est ouvert tant en plan : porches, passages et redans, qu’en élévation : terrasses et balcons La signature architecturale du bâtiment reposera en partie sur la création des caissons végétalisés en façade. Créant ainsi des jardins visibles depuis le boulevard d’Anfa marquant une présence végétale au cœur du bâti.

LNT avec CdP