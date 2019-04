PARTAGER Crédit du Maroc s’associe à la BERD pour lancer la « Green Value Chain »

Crédit du Maroc vient de lancer sa nouvelle offre « Green Value Chain » (GVC), un produit de financement des chaînes de valeur vertes à destination des PME-PMI.

La banque a officialisé son partenariat avec la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) en date du 2 avril 2019 pour créer cette offre, a indiqué Crédit du Maroc dans un communiqué.

Et d’ajouter qu’à travers cette coopération, la banque renforce son positionnement RSE en faveur du développement des énergies vertes, poursuit la même source, notant qu’en sa qualité d’acteur important dans le financement de l’économie nationale, Crédit du Maroc s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Royaume dans le développement des ressources énergétiques renouvelables.

À l’instar de sa maison-mère Crédit Agricole France, Crédit du Maroc poursuit son engagement pour le financement d’une économie qui favorise la réduction des émissions de carbone, selon le communiqué, qui ajoute que la banque enrichit ainsi son offre de financement des énergies vertes en lançant Green Value Chain, destinée aux PME qui respectent les principes d’une chaîne de valeur verte.

Ainsi, au-delà des actions entreprises pour la réduction de sa propre empreinte environnementale, Crédit du Maroc étend son engagement à l’intégralité de sa chaîne de valeur et aux projets qu’il finance.

La banque souligne en outre que ce lancement vient enrichir une large gamme de produits existants pour le financement de la transition énergétique, à savoir Chamsy pour le financement de l’énergie solaire à destination des particuliers et Greenergy, un produit à large portée pouvant bénéficier aux entreprises, aux professionnels et aux agriculteurs ainsi que le Financement des projets de grandes entreprises à travers son partenariat avec Unifergie ou Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

L’offre GVC s’inscrit dans la stratégie de développement du Crédit Agricole France dans le secteur des énergies vertes pour apporter aux clients du Crédit du Maroc une solution permettant d’optimiser leurs coûts énergétiques.

« Avec une subvention de 10% des coûts d’investissement, une assistance technique au montage et l’accompagnement dans la réalisation des projets par une équipe d’experts, cette offre présente des avantages certains pour nos clients », explique le président du Directoire du Crédit du Maroc, Baldoméro Valverde.

La Green Value Chain est une ligne de financement créé par la BERD pour soutenir les investissements verts des PME – PMI afin de renforcer leur compétitivité et celle des filières sur lesquelles elles opèrent.

LNT avec MAP