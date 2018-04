PARTAGER Crédit du Maroc décroche le label RSE de la CGEM

Crédit du Maroc (CDM) a, récemment, obtenu le label de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) pour la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), a annoncé, vendredi, la banque cotée en bourse. Cette distinction vient confirmer l’engagement de la banque à défendre et à promouvoir les principes universels de responsabilité sociétale et de développement durable, souligne CDM dans un communiqué.

Pour Baldoméro Valverde, président du Directoire, « Crédit du Maroc est donc définitivement engagé dans l’écosystème marocain pour être un opérateur financier solide et responsable au services de ses clients et a pour ambition de devenir un acteur reconnu en matière de RSE ». Depuis 2015, CDM s’est inscrit dans la lignée de la politique du Groupe Crédit Agricole S.A., en faisant le choix d’une démarche RSE formalisée.

Ainsi, en cohérence avec son projet d’entreprise CAP 2020 et en prenant appui sur son socle de valeurs à savoir, la proximité, la responsabilité, la solidarité, la loyauté et l’utilité, CDM a bâti sa politique RSE fondée sur une démarche collaborative auprès de l’ensemble de ses parties prenantes internes et externes, explique la banque. Cette démarche a été portée au plus haut niveau de l’entreprise. En effet, la RSE a été intégrée dans la gouvernance et la stratégie de la banque. Elle permet ainsi de contribuer pleinement à l’amélioration de ses performances au quotidien et oriente de plus en plus sa façon de faire, a-t-elle noté.

La politique RSE du CDM a été bâtie sur 3 enjeux « cœur de métier » directement liés à ses activités et à celles du Groupe Crédit Agricole S.A. à savoir: favoriser le développement durable par un comportement éthique, responsable et transparent, viser l’excellence relationnelle et opérationnelle avec ses clients et ses collaborateurs et hisser le niveau de confiance vis-à-vis de nos parties prenantes, poursuit la même source. Dans cette continuité de développement durable, CDM s’est présenté pour l’obtention du label RSE de la CGEM qui est adossé aux standards internationaux, a-t-elle ajouté.

Ce label est octroyé après une évaluation par l’agence de notation extra-financière Vigeo des processus managériaux et de gouvernance des entreprises au regard de l’ensemble des principes et des objectifs définis dans la Charte de responsabilité sociale RSE de la CGEM, en conformité avec les objectifs universels de responsabilité sociale. Animée par cette volonté de lier la RSE et la performance, la banque précise qu’elle va poursuivre cette dynamique avec l’ensemble de ses collaborateurs et s’inscrira dans une démarche d’amélioration continue à court, moyen et long termes pour la pérennisation des acquis.

LNT avec MAP