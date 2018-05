PARTAGER Crédit du Maroc : Le commerce international, thème des Rendez-vous Corporate 2018

Crédit du Maroc inaugure la saison 2018 des Rendez-vous Corporate. Initiés en 2016, ces rendez-vous réunissent les clients de la banque autour de thématiques spécifiques. Avec pour objectif d’informer et favoriser les synergies notamment sur le commerce international, le premier Rendez-vous de la saison s’est tenu le 15 mai au Centre de Formation et de Conférences du Crédit du Maroc.

Aux côtés de Crédit du Maroc, cette première rencontre de l’année 2018 a fait intervenir les partenaires du Crédit du Maroc : l’Asmex et Portnet, deux acteurs incontournables des échanges internationaux du pays ainsi que le consultant en Risk Management Mehdi FAKIR.

Le road show 2018 s’inscrit dans le cadre d’une campagne dédiée au Commerce International mettant en avant la qualité de service du Crédit du Maroc ainsi que ces délais de traitement recors. Ce domaine d’excellence de la banque s’est traduit par de bons résultats en matière de commerce international. Crédit du Maroc capitalise également sur les synergies porteuses avec la maison mère, le groupe Crédit Agricole SA, présent dans 70 pays à travers un réseau solide et plurispécialisé, aux solutions bancaires multiples.

Partenaire des entreprises importatrices et exportatrices, d’amont en aval, Crédit du Maroc met à leur disposition une large palette de services dédiés à leur activité de commerce à l’international notamment par le biais de délais de traitement records, de la réalisation de bout en bout des opérations à distance mais surtout d’un accompagnement sur-mesure. Par ce choix stratégique, Crédit du Maroc vient confirmer plus encore sa position de Banque de référence en matière de commerce international, tant sur la qualité de service que sur les délais.

Toutes les opérations internationales certifiées 9001 version 2015

Ce premier Rendez-vous Corporate de la saison marque également la certification ISO 9001 version 2015 de Crédit du Maroc pour l’ensemble des opérations internationales. Ce résultat est le fruit d’une double démarche. Au-delà des opérations documentaires -remises et crédocs, Crédit du Maroc a souhaité étendre la certification ISO 9001 à l’ensemble des opérations de transfert à l’import et à l’export. Dans le même temps, la Banque s’est alignée sur les standards de la version 2015 de la norme.

Le Rendez-vous Corporate by Crédit du Maroc s’adresse aux clients importateurs et exportateurs, mais aussi tous les opérateurs à l’international adhérents ou non à l’Asmex, quelle que soit leur taille : TPE, PME ou GE. L’axe Casablanca-Rabat a été la première escale du road show le 15 mai dernier. Plus de 100 entreprises ont répondu présentes. Trois sujets majeurs ont été abordés par des spécialistes de haut niveau : un bilan sur le nouveau régime de change quelques mois après son entrée en vigueur, les nouveautés du service Portnet en 2018 et l’offre d’accompagnement à l’international proposée par Crédit du Maroc et l’ASMEX.

Le road show va continuer sous la thématique de l’export et sera également décliné à Marrakech, Agadir et Tanger d’ici la fin de l’année 2018.

LNT avec CdP