L’inflation, qui s’établit aux alentours de 7% chez nous au Maroc, ne cesse d’impacter cruellement le pouvoir d’achat des citoyens. Très vite, l’acquisition d’un toit décent, le rêve de tous, devient de plus en plus inaccessible pour bon nombre de citoyens, les plus jeunes en particulier. Comment ?

En effet et selon une étude de la plateforme des statistiques d’Afdal.ma, la conjoncture actuelle, marquée par la tendance à la hausse des taux d’intérêt, révèle des répercussions disparates au sein du marché des emprunteurs. Et de préciser que cette évolution tarifaire pèse particulièrement sur les emprunteurs les plus jeunes. L’analyse des statistiques d’Afdal.ma démontre ainsi que les taux les plus bas pour les emprunteurs de moins de 25 ans affichent une nette ascension de 4,2% en début d’année à 4,75% au troisième trimestre. Ces emprunteurs se trouvent souvent restreints par des capacités d’apport limitées. Ce qui constitue un facteur pouvant engendrer une majoration conséquente du coût du crédit.

Par ailleurs, en matière de crédit immobilier, les banques sont prêtes dans bien des cas à se livrer une véritable guerre commerciale pour attirer les candidats à l’accession à la propriété : ‘‘ Le crédit immobilier se révèle être bien plus qu’un simple produit financier. En effet, il sert de fondement à une relation à long terme entre les établissements financiers et leurs clients. Le prêt immobilier engage le souscripteur sur au moins 20 ans. L’utilisation du crédit immobilier comme un levier d’attraction est devenue monnaie courante, et les banques redoublent d’ingéniosité pour se démarquer dans un environnement concurrentiel… Dans le contexte actuel, caractérisé par un marché complexe et une résurgence des taux d’intérêt, les banques maintiennent leur cap en continuant à proposer des taux relativement attractifs. Néanmoins, l’impact de la hausse du coût de l’argent n’est pas uniforme parmi les emprunteurs. Les plus jeunes emprunteurs semblent être en première ligne, exposés à la remontée des taux d’intérêt’’, indique-t-on auprès d’Afdal.ma.

Chez les banques partenaires d’Afdal.ma, le comparateur de crédit immobilier en ligne, les taux les plus bas au troisième trimestre pour les emprunteurs de moins de 25 ans ressortent à 4,75% contre 4,20% en début d’année et 4,50% au deuxième trimestre. La hausse est moins marquée pour les autres tranches d’âge jusqu’à 50 ans, soit une revalorisation comprise entre 10 points et 20 points de base par rapport au début d’année. En revanche, les taux sont restés stables pour les emprunteurs de plus de 50 ans. Au troisième trimestre, l’écart de taux d’intérêt entre les plus jeunes (-25 ans) et les autres tranches d’âge s’est davantage creusé atteignant 55 points de base contre entre 20 et 50 points de base au deuxième trimestre et un niveau bien plus faible au cours des trois premiers mois de l’année.

Pour conclure, ladite plateforme estime qu’au-delà de la dynamique des taux de référence en matière de crédit immobilier, les jeunes emprunteurs, surtout en début de carrière, doivent souvent composer avec un ensemble réduit de garanties, dont notamment un apport initial modeste. Cette situation peut avoir un impact sur les taux auxquels ils sont éligibles… H.Z

