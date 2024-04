Dans une analyse de la plateforme Afdal.ma sur les tendances du crédit immobilier en mars 2024, celle-ci essaye d’éclairer les variations des taux d’intérêt selon la profession de l’emprunteur et la durée du prêt, offrant un panorama détaillé des opportunités disponibles.

Avec un éventail de plus de 3 300 barèmes de financement habitat, émanant de près d’une dizaine de banques partenaires, le comparateur révèle des tendances dans l’allocation des taux fixes HT, selon la profession des demandeurs et la durée des prêts envisagés.

Ainsi, les artisans bénéficient d’un soutien marqué pour les longues durées, avec un taux de 5.60% pour les crédits de plus de 15 ans et un taux de 4.75% pour ceux de plus de 20 ans, encourageant les investissements de long terme.

Les autoentrepreneurs, malgré une présence plus discrète, jouissent de conditions avantageuses pour les engagements prolongés.

Les chefs d’entreprise trouvent un environnement propice avec des taux débutant à 4.20% pour des durées excédant 7 ans, reflétant la confiance placée dans les entrepreneurs.

Les commerçants voient des taux variant entre 5.20% et 4.90% pour les emprunts de plus de 15 ans, illustrant un accompagnement stratégique de leurs investissements immobiliers.

Les professionnels libéraux accèdent à des conditions attractives, avec des taux à partir de 4.30% pour les crédits de plus de 7 ans, mettant en lumière l’ouverture du marché pour ces professions.

Les salariés du secteur privé et public bénéficient d’une stabilité des taux, offrant des options de financement variées avec des taux de 4.20% à 4.75%, pour une accessibilité accrue à toutes les catégories d’emprunteurs.

Les travailleurs indépendants se voient proposer des taux spécifiques de 6.50% pour des durées dépassant 7 ans et pour celles excédant 20 ans, soulignant une adaptation aux besoins de ce groupe professionnel.

« En mars 2024, le baromètre du crédit habitat d’Afdal.ma confirme la vitalité et l’adaptabilité du marché immobilier marocain, avec des conditions de prêt avantageuses qui témoignent de l’engagement continu des banques à répondre aux besoins variés des emprunteurs », conclut la plateforme.

H.Z

