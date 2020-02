PARTAGER Crédit du Maroc : une exposition pour fêter les 90 ans du groupe

Afin de célébrer au mieux son 90ème anniversaire, le Crédit du Maroc propose à tous ces clients et ces partenaires de venir découvrir une exposition accessible gratuitement du lundi au vendredi de 8h15 à 15h30 à l’agence centrale du Crédit du Maroc, située sur le boulevard Mohammed V à Casablanca.

Cette exposition intitulée « Crédit du Maroc, 90 ans d’histoire » retrace quatre grandes périodes de l’histoire de l’agence bancaire afin de rappeler les étapes de l’évolution du Crédit du Maroc.

« De 1929 à 1966, le Crédit Lyonnais installe sa première succursale à Casablanca sous le Protectorat, se développe et devient en 1966 le Crédit du Maroc. De 1967 à 1992, le Crédit du Maroc accompagne la marocanisation de l’économie, il est précurseur dans le développement de l’informatique et des nouvelles technologies. De 1993 à 2005, le Crédit du Maroc devient une banque universelle et développe des services innovantCDMs pour les entreprises, les professionnels et les particuliers. De 2006 à 2019, le Crédit du Maroc s’appuie sur le groupe Crédit Agricole et amorce la transformation digitale. Cette affiliation confère à la banque un atout commercial majeur de même qu’une ouverture à l’international et offre ainsi à ses clients une approche globale et l’expertise d’un groupe international » rappelle le Crédit du Maroc.

C’est tout un univers graphique et coloriel qui a été mis en place à l’intérieur de l’agence. Les quatre grandes périodes seront clairement illustrées à l’aide d’une frise chronologique rappelant les grandes dates de l’histoire de la banque et du Royaume mais aussi à l’aide d’une vitrine contenant des objets d’époque et des billets de banques de collection.

Cette exposition modulable se déplacera par la suite dans d’autres villes pour aller au contact de tous ses clients et collaborateurs du Royaume.

LP