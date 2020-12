Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant de 200 millions de dirhams (MDH), a annoncé le Groupe.

La souscription à cette émission a eu lieu entre le 07 décembre et le 09 décembre 2020 inclus, indique le CAM dans un communiqué, faisant savoir que 8 investisseurs de différentes catégories (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, compagnie d’assurance et de réassurance) ont participé à cette opération.

Cet emprunt obligataire subordonné perpétuel permettra au Crédit Agricole du Maroc de renforcer ses fonds propres réglementaires, ainsi que de promouvoir le financement du monde rural dans son intégralité, et plus spécifiquement le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie, ajoute la même source.

LNT avec CdP