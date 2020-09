PARTAGER Crédit Agricole du Maroc: le PNB en hausse de 9% à fin juin

Le Produit net bancaire (PNB) du Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) s’est établi à 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2020, en hausse de 9% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution s’explique par une augmentation combinée de la marge sur commissions et de la marge d’intérêts, indique le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

En social, le PNB a enregistré une progression de 12% par rapport à fin juin 2019, liée essentiellement à la bonne tenue des marges d’intérêts, sur commissions et des activités de marché, ajoute la même source.

Au titre des six premiers mois de 2020, l’encours de crédits distribués par le Groupe s’est élevé à 89 MMDH (+6,4%), tandis que l’encours de l’épargne mobilisée a atteint 86,7 MMDH, soit une progression de 2,9% par rapport à fin juin 2019.

Le groupe souligne, par ailleurs, l’élargissement de son périmètre de consolidation suite à la prise de participation de 40% de la société de Micro Finance « Atlantic Micro Finance For Africa Sénégal » (AMIFA), notant que cette participation a été réalisée dans le cadre de la convention de partenariat entre le Groupe CAM et le Groupe BCP pour la mise en place d’un dispositif de financement pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu rural au Sénégal.

LNT avec CdP