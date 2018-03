PARTAGER Création du Réseau Marocain Interprofessionnel de l’Irrigation

L’Assemblée Générale Constitutive du Réseau Marocain Interprofessionnel de l’Irrigation- REMIG s’est tenue à Rabat à l’initiative de l’Association des Ingénieurs du Génie Rural du Maroc (AIGR) et certaines entreprises spécialisées dans le domaine de l’irrigation, a connu la participation de 60 représentants de différents acteurs publics et privés intervenant dans le secteur de l’irrigation au Maroc (entreprises de travaux, fabricants, laboratoires, établissements de formation, institutions de la recherche scientifique, administrations publiques, etc.). Elle a été l’occasion d’approuver les Statuts du Réseau et d’élire les 24 membres du Bureau.

Le REMIG permettra d’assurer une meilleure coordination et une meilleure implication des partenaires dans le domaine de l’irrigation au Maroc. Il a pour objectifs de :

Représenter les acteurs professionnels du domaine d’irrigation et défendre leurs intérêts à l’échelle nationale et internationale ;

Contribuer à l’essor de l’irrigation au niveau national et international ;

Mener des réflexions sur des problématiques concernant le secteur d’irrigation et la gestion de l’eau agricole au Maroc ;

Promouvoir la qualité de service, l’ingénierie et l’industrie nationale, ainsi que la recherche et les formations spécialisées dans le secteur de l’irrigation;

Réaliser des actions en collaboration avec les pouvoirs publics pour faire connaître les progrès, les innovations et améliorations introduites dans le secteur ;

Participer aux actions de sensibilisations à l’économie et à la valorisation de l’eau, à son utilisation à des fins agricole et à la protection des ressources en eaux ;

Partage de l’information et coordination des activités des adhérents pour mieux faire connaître les préoccupations du secteur et tisser des relations avec toute organisation régionale, nationale ou internationale intervenant dans le secteur d’irrigation ;

Contribuer aux développements des politiques de l’enseignement et de la formation dans le domaine ;

Appuyer et accompagner les efforts de recherche développement en matière d’irrigation ;

Exporter l’expertise marocaine à l’International et notamment sur le continent Africain.

LNT avec CdP