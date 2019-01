PARTAGER Création d’une chaire « Data Science & Processus Industriels » au Maroc

L’École polytechnique (Paris) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (Benguerir) ont annoncé le lancement, avec le soutien du Groupe OCP et de la Fondation de l’X, d’une chaire internationale sur le thème « Data Science & Processus Industriels ». Cette chaire, portée par Éric Moulines, Professeur de Statistique à l’École polytechnique et membre de l’Académie des Sciences de Paris, a été officiellement lancée, jeudi 20 décembre, à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Frank Pacard, Directeur de l’enseignement et de la recherche à l’École polytechnique, Iliass El Fali, Vice-Président Exécutif du Groupe OCP, Hicham El Habti, Secrétaire Général de l’Université Mohammed VI Polytechnique, Nicolas Cheimanoff, Directeur de l’Ecole de Management Industriel de l’UM6P (EMINES) et Jean-Bernard Lartigue, Délégué général de la Fondation de l’École polytechnique ont procédé à ce lancement. Cette chaire internationale contribue à former une nouvelle génération d’ingénieurs pour exploiter les Sciences des Données et développer des processus industriels innovants. À travers les activités d’enseignement de la chaire, les partenaires souhaitent préparer ensemble des étudiants à devenir des innovateurs de l’industrie et à développer les processus industriels de demain grâce aux sciences des données. Cette chaire permet de développer deux programmes parallèles coconstruits et coanimés en partenariat par l’École polytechnique et l’UM6P : Le premier, en formation initiale, est une nouvelle formation de huit semaines intensives et centrée sur des cas d’applications concrets, est intégrée dans le cursus de formation de l’EMINES, l’un des établissements de l’UM6P, sous la forme d’une option « Data sciences ». Elle est destinée aux élèves ingénieurs de dernière année tout en étant ouverte à un public plus large, et notamment à de jeunes ingénieurs en situation professionnelle. Un deuxième programme académique sera mis en place au bénéfice des futurs enseignants de l’UM6P afin de renforcer l’expertise du corps professoral de l’option « Data Science & Processus Industriels », avec en particulier le développement de cas d’applications réels au service de la formation.

H.Z