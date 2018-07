PARTAGER Création d’entreprises, carton plein pour le CRI en 2017

Le centre régional d’investissement de Dakhla Oued-Eddahab a enregistré durant l’année 2017, la création de 984 entreprises

Répartition sectorielle des entreprises

La répartition sectorielle des entreprises commerciales illustre la prédominance du secteur de commerce (49%), suivi de celui des services (22%). Les secteurs du Tourisme, des bâtiments et travaux publiques, de l’agriculture et pêche et de l’Agroalimentaire, enregistrent des taux respectivement de 11, 8,7 et 2%.

Le CRI de Dakhla a instruit durant l’année 2017, à travers les différentes Commissions Régionales :

– 412 dossiers de projets d’investissements.

– 394 projets ont reçu l’avis favorable des commissions.

Le montant global des investissements prévus pour ces dossiers approuvés correspondant à 6,022 milliards de dirhams, devant permettre la création de 13142 nouveaux postes d’emplois.

Ces projets concernent six secteurs à savoir, le tourisme avec un pourcentage de 37% du montant d’investissement globale, l’industrie de pêche avec un pourcentage de 21%, le service divers avec un pourcentage de 17%, le BTP avec un pourcentage de 14%, l’élevage et agriculture avec un pourcentage de 10% et enfin on trouve l’agroalimentaire avec un pourcentage de 1%.

Ventilation des investissements

L’analyse sectorielle du montant d’investissement durant l’année 2017 montre la prédominance du secteur de tourisme avec un montant qui dépasse 2,193 milliards de dh , suivi par le secteur l’industrie de pêche et le services divers, avec un montant respectivement de 1,259 et 1,04 milliards de dh, ensuite le secteur de BTP avec un montant de 835,22 millions de dh, puis le secteur de l’élevage avec un montant de 624,37 millions de dh et enfin le secteur de l’agroalimentaire avec un montant de 56,5 millions de dh, comme il montre la figure suivante

D’autre part, l’analyse sectorielle du nombre d’emploi prévu durant l’année 2017 a marquée que le secteur de l’industrie de pêche le plus créateur des postes d’emplois avec un pourcentage de 27%, suivi par le secteur de tourisme avec un pourcentage de 26% et le secteur de services divers avec un pourcentage de 24%.

Evolution du montant d’investissement

Les résultats enregistrés au niveau du guichet d’aide aux investisseurs de l’année 2017, a montré une augmentation du montant d’investissement de 275% du montant d’investissement de l’année précédente, Cette augmentation témoigne de l’importance des secteurs du tourisme, l’industrie de pêche et les services divers au niveau de la région.

Evolution du nombre d’emplois

L’augmentation du nombre d’emplois prévus de l’année 2017 est tout a fait remarqué par la relation entre le volume d’investissement et leur opportunité d’emploi:

• délivrance de 4 558 certificats négatifs

• Création de 4 766 entreprises

• 54.65 % des créations sont le fait de personnes physiques.

• 39.57 % des entreprises créées sont de forme juridique SARL

• 1341 projets agréés par la sCommission Régionale d’Investissement ;

• Volume global de 49.586 milliards de Dh ;

• Près de 58 802 emplois prévus.