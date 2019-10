PARTAGER CPI S.A lance le 1er comparateur de crédits immobiliers au Maroc

La start-up CPI S.A a annoncé le lancement de « MeilleurCreditimmo.ma », le 1er comparateur de crédits immobiliers au Maroc.

Ce comparateur « permet aux utilisateurs, de manière simple, rapide et anonyme de simuler, comparer et de choisir l’offre la plus adaptée de financement immobilier parmi les meilleures offres du marché, tant pour un nouveau crédit immobilier qu’un rachat de crédit en cours, ainsi que de déléguer la gestion du suivi du dossier de crédit à une équipe d’experts, un service gratuit et sans engagement », fait savoir CPI.SA dans un communiqué.

Selon la start-up, la plateforme MeilleurCreditimmo.ma reprend les codes des nouveaux usages en ligne, à savoir un simulateur-comparateur épuré permettant à l’internaute de renseigner de manière anonyme et en moins d’une minute les informations liées à son projet d’achat et à sa situation financière. A l’issue de ce questionnaire en deux étapes, il se voit proposer les meilleures offres du marché aussi bien pour un nouveau crédit immobilier que pour un rachat de crédit en cours, une première au Maroc.

Cité par le communiqué, le fondateur et président directeur général de MeilleurCreditimmo.ma, Bachir Benslimane, affirme vouloir « démocratiser l’accès aux meilleures offres marché de crédit immobilier et de fluidifier l’expérience client à travers le digital », ajoutant que « la technologie de MeilleurCreditimmo.ma est dotée d’algorithmes sophistiqués et permet d’analyser plusieurs milliers de combinaisons parmi les offres des banques en matière de crédit immobilier, afin d’identifier le financement le plus adapté pour chaque client ».

« Nos algorithmes moulinent plusieurs types de données. Nous nous appuyons sur les indicateurs de taux fournis par les banques tous les mois, puis sur les conclusions des dossiers que nous avons nous mêmes menés », a t-il ajouté.

Lorsque l’utilisateur sélectionne une offre de crédit immobilier et uniquement s’il demande à être rappelé, il est contacté immédiatement par un expert qui l’accompagne, gratuitement et sans engagement, jusqu’au déblocage de son crédit et la remise des clés. La plateforme permet de centraliser les documents nécessaires à la constitution du dossier et de suivre l’avancement du dossier de crédit à la manière d’un colis en cours de livraison, le tout à distance en ligne, avec zéro déplacements ni tracas. Par ailleurs, la start-up affirme que le service est gratuit pour le particulier, soulignant que « MeilleurCreditimmo.ma » ne pratique pas la double rémunération, pourtant très courante dans la profession de courtier, et se rémunère uniquement auprès des banques, pour lesquelles elle se constitue en partenaire.

LNT avec CdP