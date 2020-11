PARTAGER Covid – écoles : Rappel à l’ordre des ministères

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la Santé ont appelé les élèves, étudiants, stagiaires et tous les cadres pédagogiques et administratifs exerçant dans les établissements scolaires et universitaires et instituts de formation des secteurs public et privé à veiller au respect strict, régulier et optimal des mesures sanitaires et gestes barrières figurant dans le protocole sanitaire.

Dans un communiqué conjoint, les deux ministères ont appelé au lavage et à la désinfection des mains au savon ou à l’aide d’un gel hydroalcoolique, incitant tous les cadres pédagogiques et administratifs, élèves, étudiants et stagiaires de tous les niveaux au port correct et sûr du masque de protection. Ils préconisent en outre le respect de la distanciation physique dans les salles de cours, dans les différents espaces de chaque établissement ainsi qu’à l’entrée et à la sortie.

Cet appel fait suite aux dernières évolutions de la situation épidémiologique dans plusieurs régions du Royaume, souligne-t-on de même source.

Dans le cadre des visites d’inspection effectuées par les commissions paritaires pour contrôler le respect par les établissements des mesures préventives adoptées, les deux ministères ont affirmé qu’il sera procédé à la fermeture immédiate de tout établissement ne qui ne respecte pas les mesures en vigueur, dans l’objectif notamment de contribuer à l’effort national pour enrayer la propagation de la pandémie

LNT avec MAP