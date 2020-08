PARTAGER Covid-19 : Un nouveau jour avec plus de 1000 cas détectés…

1.018 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 995 rémissions ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 30.662 le nombre des contaminations depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 21.548 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 70%, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le nombre de morts est passé à 461 après 12 nouveaux décès signalés dans les dernières 24 heures, a-t-il ajouté, relevant que le taux d’incidence cumulé est de 84.4/100.000 habitants.

Il a également précisé que 794 parmi les nouveaux cas (78%) ont été détectés dans le cadre du système de suivi des contacts qui a atteint jusqu’à présent 131.996 personnes, dont 19.376 actuellement sous suivi médical.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, le responsable a fait savoir que 309 cas ont été enregistrés à Casablanca-Settat (272 à Casablanca, 34 à Mohammédia, 2 à Berchid et 01 à Benslimane), 294 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (256 à Tanger, 33 à Tétouan, 03 à Al Hoceima, 01 à Mdiq-Fnidq et 01 à Larache), 197 à Fès-Meknès (110 à Fès, 44 à Sefrou, 20 à Meknès, 12 à Taza, 06 El Hajeb, 03 à Taounate et 01 à Moulay Yaacoub), 80 à Rabat-Salé-Kénitra (25 à Temara, 21 à Salé, 21 à Rabat, 05 à Sidi Kacem, 04 à Kénitra et 04 Sidi Slimane), 36 à Marrakech-Safi (35 à Marrakech et 01 à Safi), 31 à Draâ-Tafilalet (19 à Ouarzazate, 08 à Midelt, 03 à Zagora et 01 à Errachidia), 22 dans l’Oriental (06 à Jerada, 06 à Oujda, 06 à Taourirt, 02 à Nador, 01 à Guercif et 01 à Figuig), 18 à Béni Mellal-Khénifra (13 à Béni Mellal et 05 à Khouribga), 11 à Souss-Massa (05 à Inezegane, 03 à Tiznitet, 06 à Taroudant), 07 cas à Dakhla-Oued Ed Dahab (tous à Dakhla), 07 à Laâyoune-Sakia El Hamra (tous à Laâyoune) et 06 et Guelmim-Oued Noun (04 à Guelmim et 02 à Tan-Ttan).

En ce qui concerne les douze décès, ils sont survenus dans les villes de Casablanca (05), Fès (04 ), Rabat (01), Tanger (01) et Marrakech (01), a fait savoir le responsable, soulignant que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 20.325, pour un total de 1.374.497 cas.

S’agissant des cas actifs, M. Mrabet a indiqué que 8.653 personnes sont actuellement sous traitement dans les hôpitaux (24/100.000 habitants), réparties entre les régions de Casablanca-Settat (2.242), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2.094), Fès-Meknès (1.865), Marrakech-Safi (1.039), Rabat-Salé-Kénitra (706), Drâa-Tafilalet (226), Béni Mellal-Khénifra (186), l’Oriental (141), Dakhla-Oued Ed Dahab (54), Souss-Massa (52), Laâyoune-Sakia El Hamra (41) et Guelmim-Oued Noun (07).

Pour les personnes se trouvant dans un état critique, il a fait état de 127 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs (23 intubés), ajoutant que ces cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (46 cas, dont 13 personnes intubées), Marrakech-Safi (33), Tétouan-Al Hoceima (23, dont 02 intubée), Fès-Meknès (11, dont 05 intubées), Rabat-Salé-Kénitra (11, dont 03 intubées) et Souss-Massa (03).

LNT avec MAP