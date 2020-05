par AL |







Covid-19 : Un concours photo sur le thème du confinement

Les éditions Langages du Sud organisent un concours de photographies sous le thème, « Horizons intérieures : partage et convivialité aux temps du confinement ». Les photographes de tous les horizons sont invités à partager leur regard et leur témoignage sur leur vie quotidienne durant cette période de confinement.

Cette démarche originale a pour but d’encourager l’expression individuelle et créer une dynamique de mémoire collective pour livrer un témoignage essentiel sur la vie des marocains et montrer l’importance du partage et de la convivialité durant le confinement, expliquent les organisateurs. Et d’ajouter « Cette période est extraordinaire au sens propre du terme, elle bouscule profondément notre quotidien. C’est une situation inédite dans laquelle nous prenons conscience, plus que jamais, de l’importance du partage et de la convivialité. Cuisiner, partager un ftour, jouer en famille… sont des moments essentiels, universels qui nous réunissent tous ».

Ce concours est gratuit et ouvert à tous. La date de remise des photos est fixée au 15 mai 2020 à minuit.

Le jury, composé de personnalités connues du monde de l’art, dont Mehdi Qotbi et Hassan Hajjaj, présélectionnera 100 photos parmi les photographies, qui concourront pour l’obtention des 2 prix en jeux de 15 000 Dhs et 10 000 Dhs. Certaines photographies pourront être sélectionnées pour faire partie d’une exposition ou être publiée dans une plateforme digitale et un beau livre, assurent les organisateurs.

