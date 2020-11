PARTAGER Covid-19 : Pourquoi le vaccin est tellement attendu…

Ce ne sont certainement pas les rescapés de la Covid-19 qui vous diront le contraire. Loin de là. On vous dira tout simplement que ce virus est une expérience épineuse, douloureuse et très coûteuse, même pour ceux qui n’en ont pas subi les pires effets.

La première étape commence par l’apparition de symptômes à savoir, l’asthénie, la fièvre, la pharyngite, le pseudo-syndrome grippal, l’insomnie, l’agnosie et les céphalées intenses.

Durant cette période, de trois ou quatre jours, on souffre certes, mais on n’est toujours pas convaincu d’avoir être contaminé. Mais en réalité, on se cherche des prétextes, on pense à un coup de froid aigu et sévère ou encore au changement de climat… On veut croire à tout, sauf à la contamination. Cette situation vous met dans un état d’angoisse total.

Le cinquième jour, et constant que votre état de santé ne s’est toujours pas amélioré, l’inquiétude augmente d’un cran, mais on ne veut toujours pas y croire jusqu’au jour où le service des urgences de la CNSS de Derb Ghellaf vous conseille de faire le test PCR, car, tout simplement, les symptômes de la Covid-19 sont bel et bien visibles.

Dès lors s’ouvre tout un chapitre de réflexion profonde, et commence l’épineux chemin du traitement sanitaire avec le test PCR comme première phase. Pour s’éviter une file d’attente qui dure des heures, il faut absolument se rendre au laboratoire très tôt le matin. Entretemps, il est recommandé de passer le scanner thoracique, ainsi que le teste ECG (Électro-Cardio-Gramme). Vient ensuite l’étape de se rendre à l’hôpital public, muni de toutes ces analyses.

Là aussi, il faut y aller tôt le matin. A souligner que tout cela se passe alors que l’état de santé de la personne concernée lui permet difficilement de se déplacer çà et là.

Et encore plus stressant, ce sentiment d’être potentiellement responsable de la contamination de sa famille, ses proches et ses amis. Tout cela vous empêche de dormir.

La situation est encore plus délicate et plus compliquée pour tous ces Marocains qui ont été contaminés et qui ont développé des gênes respiratoires. Ceux-ci, nécessitant des soins intensifs et de la réanimation pour certains cas, vous diront certainement que la vaccination anti Covid-19 est une question plus qu’urgente.

Mais pour certains, notamment ceux qui prétendent que ‘‘ça n’arrive qu’aux autres’’, le vaccin serait un grand risque. Sur la toile, on ne cesse de semer le doute auprès de la communauté virtuelle, invitant les Marocains à s’en méfier.

Au parlement, le ministre pjdiste de la Santé Khalid Aït Taleb explique, lui, que « tous les indicateurs affirment que les essais cliniques ont permis d’obtenir des résultats positifs, confirmant la sécurité, l’efficacité et l’immunité du vaccin sur lequel le Royaume a misé. Et de poursuivre qu’une commission scientifique marocaine de haut niveau accompagne dès le début le processus visant à développer le vaccin attendu ». D’ailleurs, pour un début, environ 10 millions de doses seront mises au point. Cette phase est une sorte de test pour sensibiliser ceux qui sont encore réticents, qui pensent que le vaccin contre la Covid-19 pourrait engendrer de nombreuses conséquences.

Dans tous les cas, dans quelques semaines seulement, le vaccin chinois anti Covid-19 du laboratoire Sinopharm débarquera au Maroc. Les vaccins une fois autorisés, la vaccination démarrera. L’opération se déroulera en deux phases. Les personnes concernées sont au nombre de 5 millions. Il s’agit principalement des personnes vulnérables, du personnel de la Santé, de la Protection Civile, de la Gendarmerie et des services de Police, ainsi que du personnel des entreprises touristiques et des compagnies aériennes. Les autres citoyens pourront se faire vacciner durant le mois de février ou mars 2021. En trois mois, on prévoit la vaccination de 24 millions de Marocains.

En plus du vaccin chinois, le Maroc est en pourparlers avec d’autres laboratoires dont l’Americain Pfizer dont l’efficacité du vaccin est de 95%. Aussi, le Maroc se prépare à acquérir le vaccin russe Spoutnik V. Dans une déclaration à TASS, le chef de la mission commerciale de Moscou a relevé que ‘‘les premières quantités de doses à envoyer au Maroc pourraient suffire à vacciner plus de 20% de la population marocaine’’. Et de préciser que ‘‘premier pays à développer le vaccin anti-Covid, la Russie a réalisé des essais cliniques avec le Spoutnik V qui seraient efficaces, selon le laboratoire, à 92%’’.

Et on ne s’arrête pas en si bon chemin ! Dans une déclaration à la presse, le Chef du Gouvernement El Othmani a indiqué que le vaccin développé par le chinois Sinopharm pourrait être déployé dès le mois de décembre. Et de poursuivre qu’une seconde commande a été faite à AstraZeneca, qui est encore à l’étape des essais de phase 3 sur son vaccin.

Comme on le voit, le vaccin devient ainsi une question urgente, surtout avec la multiplication des cas de contaminations, des cas critiques et des décès. Face à une situation pareille, l’espoir vient certainement du vaccin, la seule arme efficace pour stopper la propagation d’un virus aussi dangereux. Autrement et avec ce rythme haussier des contaminations, la Covid-19 risque de ne rater personne.

Hassan Zaatit