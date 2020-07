PARTAGER Covid-19 : Pas de prière de l’Aid Al Adha dans les moussalas et les mosquées

La prévention contre le nouveau coronavirus (covid-19) ne permet pas l’accomplissement de la prière de Aid Al Adha dans les moussalas et les mosquées, a annoncé vendredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques, précisant que cette prière peut être accomplie à domicile. Dans un communiqué, le ministère rappelle aux citoyens et citoyennes que la prévention contre le nouveau coronavirus ne permet pas l’accomplissement de la prière de Aid Al Adha dans les moussalas et les mosquées, que cette prière peut être accomplie à domicile et que le prêche n’est pas une condition.

Le temps de la prière commence une demi-heure après le lever du soleil jusqu’à midi, a ajouté la même source.

LNT avec Map