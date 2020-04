PARTAGER Covid-19/ONEE: un plan d’action pour assurer la continuité des services

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a élaboré un plan d’action visant à assurer la continuité des services d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide et protéger son personnel contre les risques de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué parvenu mercredi à la presse, l’ONEE a fait savoir qu’il a mis en place un dispositif pour soutenir ses clients visant à « leur faciliter la vie durant cette période inédite et limiter leurs déplacements ».

« En réponse au devoir national en ce moment exceptionnel », les ingénieurs, les cadres et les techniciens de l’Office continuent leur forte mobilisation pour satisfaire la demande d’approvisionnement en eau potable et en électricité et accélérer la réalisation des projets en cours, a souligné la même source.

A cet égard, l’Office a procédé, le 27 mars 2020, à la mise en service d’un important projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Ouarzazate à partir du barrage Sultan Moulay Ali Cherif.

Ce grand projet vise à renforcer et sécuriser l’accès à l’eau potable au niveau du Royaume et rentre dans le cadre du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, a noté l’ONEE.

Cet important projet, d’un coût de 220 millions de dirhams (MDH), aura des retombées positives sur la ville de Ouarzazate à travers la satisfaction de la demande en eau potable d’une population de 140.000 habitants, a indiqué l’Office, ajoutant que le projet a consisté en la réalisation des principaux ouvrages notamment, une conduite d’eau brute sur une longueur de 5,8 Km, une station de traitement d’une capacité de production d’eau potable de 250 litres/seconde, un réservoir de mise en charge de 500 m3, une conduite d’eau traitée sur une longueur de 40 Km et une ligne électrique sur un linéaire de 35 Km.

Selon l’ONEE, le projet en question permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable à l’horizon 2035 de la ville de Ouarzazate et des localités avoisinantes (Centre Ghessate et douars limitrophes, Commune Ait Zineb, Commune Tarmigte, Centre Taznakhte et douars limitrophes, Parc solaire Noor Ouarzazate). Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations et à accompagner le développement socio-économique de la région.

LNT avec MAP