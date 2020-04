PARTAGER Covid-19 : Les recommandations du comité exécutif de la FMF

La baisse d’activité évaluée à près de 90% du chiffre d’affaire, voire l’arrêt total de toute activité, menace sérieusement de nombreuses enseignes et pourrait aboutir à une fermeture définitive des structures les plus fragilisées.

Face à ce contexte de grande crise, le Comité exécutif de la Fédération Marocaine de la Franchise, porte -parole des acteurs du secteur, en appelle aux instances gouvernementales, sollicitant leur appui face aux problématiques et enjeux auxquels font face les acteurs privés d’un secteur des plus pourvoyeurs d’emploi au Maroc. Un secteur qui subit aujourd’hui de plein fouet les effets et répercussions de cette conjoncture, souligne le comité de la FMF dans un communiqué.

Et d’ajouter « Nous préconisons en ce sens des mesures économiques solides et efficaces et sollicitons les départements concernés pour plus d’actions solidaires avec les acteurs privés, en vue de dépasser ensemble ce cas de force majeure ».

Par ailleurs, la FMF propose quelques recommandations complémentaires qui pourraient contribuer à la survie des entreprises et au maintien de leur activité et de leur valeur ajoutée :

1- Exonération des engagements fiscaux IS, IR, taxe professionnelle… pour 6 mois à partir du mois de Mars, sous réserve que l’activité des enseignes reprenne après la fin du déconfinement (à la date appliquée par le Gouvernement)

2- Mise en place d’une commission qui aura pour rôle de contrôler l’inflation des prix des matières premières (Post COVID19) et l’implication de la FMF dans cette commission afin de lui permettre de suivre de près l’évolution des prix pour le secteur. Cette commission pourrait être renforcée à travers la création d’une solution digitale, accessible à tous les professionnels.

3- Mise en place d’un programme d’aides et de subventions pour les secteurs les plus touchés à hauteur du chiffre d’affaire déclaré.

4- Suspension des décisions exécutoires en cours, prononcées par les tribunaux du Maroc envers les PME concernées, jusqu’à reprise et stabilité de l’Economie nationale.

5- Annulation des paiements des loyers (centre commerciaux, commerces de proximité) et procédures de recouvrement

6- Reconsidération du taux du crédit Daman Oxygène ( fixé à 4%) et la mise en place d’un taux situé entre 0 et 1 % (comme opéré dans d’autres pays)

7- Prévoir une indemnité pour les entrepreneurs actuellement en cessation d’activité ou l’octroi de crédits à la consommation à 0%

8- Coordination avec l’OFPPT pour la nécessité de prise en charge des formations digitalisées online ou off line

9- Mise en place et financement d’un programme dédié à la promotion et l’accompagnement des projets de digitalisation, pour une meilleure adaptation aux tendances nationales et internationales.

10- Mise en place d’un plan de communication, de médiation et de sensibilisation « employé / employeur » afin d’installer une atmosphère de confiance et permettre aux structures et aux employés de traverser cette crise, dans l’union, l’entraide et la compréhension.

« La Fédération Marocaine de la Franchise, ses acteurs privés et du commerce en réseau réitèrent leur entière et parfaite implication et mobilisation aux côtés des instances gouvernementales en vue de faire face ensemble à cette situation de crise économique et sociale, qui nécessite l’union et la solidarité de tous. » conclut le comité.

LNT