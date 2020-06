PARTAGER Covid-19 : Les infections massives dans les milieux professionnels continuent, avec 586 nouveaux cas

586 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, jusqu’à mercredi à 10h00, portant à 11.279 le nombre total des cas de contamination, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le nombre de cas guéris s’élève à 8.488 avec 62 nouvelles rémissions, alors que celui des décès a atteint 216 cas, précise le ministère sur le portail « www.covidmaroc.ma ».

Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’établit à 589.104, selon la même source.

Selon l’intervention la veille du porte-parole du gouvernement, les nouvelles contaminations se concentrent dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra (168 nouveaux cas, 141 à Laâyoune dans un milieu professionnel et 27 à Tarfaya), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (145 cas, dont 93 à Fahs Anjra dans un milieu professionnel, 18 à Tanger, 21 à Larache, 12 à Tétouan et un seul cas à M’diq), Rabat-Salé-Kénitra (112 cas dans la province de Kénitra dans un milieu professionnel), Casablanca-Settat (99 cas, dont 47 à El Jadida dans un milieu professionnel, 29 à Sidi Bernoussi, 13 à Mohammedia dans un milieu professionnel et 10 à Casablanca), Marrakech-Safi (20 cas, dont 15 à Marrakech, 04 à Safi et un seul cas à Al Haouz).

LNT avec MAP