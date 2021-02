Le personnel des Forces armées royales (FAR) a reçu, vendredi au siège de l’État-major général des FAR à Rabat, la deuxième dose du vaccin contre le nouveau coronavirus (covid-19).

Les membres des FAR ont commencé à recevoir la deuxième dose du vaccin anti-Covid-19 dans les différentes régions du Royaume et ce, dans le plein respect des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires.

À cette occasion, le médecin-colonel Ridouane Zahnoune a indiqué qu’en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major général des FAR, le bataillon du quartier général des FAR a présenté, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-covid19, la deuxième dose après écoulement de la période devant séparer les deux doses.

Dans une déclaration à la chaîne d’information de la MAP (M24), le colonel Zahnoune a fait savoir que l’administration de la première dose s’est déroulée avec succès et qu’aucun effet secondaire grave n’a été enregistré, rappelant qu’à l’instar de sa précédente, cette campagne se passe dans le strict respect des mesures préventives.

De son côté, le médecin-lieutenant Hind Amellal, a souligné que le staff médical supervisant cette opération veille à son déroulement conformément à des formalités médicales et administratives précises dans le plein respect des mesures préventives, ajoutant que le processus se passe dans les meilleures conditions.

Même son de cloche chez le colonel Abdelhak Tazi, ayant bénéficié ce vendredi de la deuxième dose, qui estime que cette opération s’effectue dans de bonnes conditions, tout en respectant les mesures préventives, et qu’il n’a manifesté aucun effet indésirable.

Par ailleurs, le Conseil régional de l’Ordre des médecins (CROMC) de Casablanca-Settat a démarré, vendredi, l’opération de l’administration de la seconde dose du vaccin contre le nouveau coronavirus (covid-19), au profit du personnel de santé du secteur libéral âgé de plus de 40 ans (médecins, dentistes et pharmaciens).

Cette opération, qui se déroule en trois jours sur quatre sites (Casablanca, El Jadida, Mohammedia et Settat), est menée selon les recommandations du ministère de la Santé, à savoir 28 jours après la première dose, et dans le strict respect des mesures de précaution, a-t-on constaté sur le site de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca (FMPC).

« Nous entamons aujourd’hui l’opération d’administration de la seconde dose au profit des médecins privés, des dentistes et des pharmaciens du secteur libéral de la région Casablanca-Settat, en étroite collaboration avec le Conseil régional sud de l’Ordre des médecins dentistes et du Syndicat national des pharmaciens », a dit à la MAP le Dr. Dounia Kissi, conseillère au CROMC et coordinatrice de la campagne.

Le Dr. Kissi a fait état de la mise au point d’un dispositif organisationnel optimal pour un déroulement fluide de cette opération, qui se décline en un circuit de cinq étapes, à savoir accueil et vérification de l’identité et de l’éligibilité, évaluation médicale pré-vaccinale, saisie des données sur la plateforme du registre national, injection dans des boxes dédiés et, enfin, observation post-vaccinale pendant 15 minutes avec offre d’une collation.

De plus, une salle de soins intensifs équipée et médicalisée a été mise en place pour répondre à toute situation de réaction aiguë post-vaccinale, a-t-elle poursuivi.

Elle a mis en avant l’engagement et la mobilisation de toutes les parties prenantes, la mise en place d’une logistique sans faille, des facteurs qui contribuent à la réussite de cette campagne nationale et citoyenne.

Parmi les partenaires engagés dans cette opération, il y a lieu de citer la Wilaya de Casablanca-Settat, la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, la préfecture de police, les Forces auxiliaires, les autorités locales, la direction régionale de la Santé, les médecins thésards et personnel de la FMPC, les médecins et infirmiers du secteur privé, le personnel du Croissant Rouge Marocain et l’ensemble des bénévoles.

« Nous avons reçu aujourd’hui la deuxième dose du vaccin, après près d’un mois de la première. Cette opération se déroule dans les meilleures conditions avec une organisation de qualité », s’est, de son côté, félicité Oualid Amri, président du Syndicat des pharmaciens de la Wilaya du Grand Casablanca et vice-président de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens du Maroc.

« Via cette action, nous sensibilisons aussi le citoyen marocain sur l’importance de cette campagne nationale de vaccination et de la nécessité de continuer à respecter les mesures de protection en vue de garantir l’efficacité du vaccin », a-t-il relevé.

Tout en rappelant le dépassement du seuil de 3 millions de personnes vaccinées au niveau national, il a salué les efforts consentis par les acteurs impliqués pour entourer cette opération de toutes les conditions de succès.

Après le lancement officiel de la campagne nationale, le CROMC a organisé, les 29, 30 janvier et 1er février derniers, la première phase de la vaccination des professionnels du secteur libéral, qui ont reçu la première dose du vaccin AstraZeneca avec des taux de participation au-dessus des attentes.

LNT avec Map

