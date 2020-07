PARTAGER Covid-19 : Les cas graves et les décès en hausse, prévient Ait Taleb

Le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb a insisté, jeudi à Rabat, sur l’obligation du port de masque et de se conformer aux mesures barrières en vue d’enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

La situation épidémiologique a été marquée ces derniers jours par « l’apparition de cas graves et un nombre de décès en hausse », a affirmé le ministre dans une déclaration à la presse, appelant les citoyens à respecter les mesures préventives dont notamment les masques de protection.

L’épidémie connait une accélération à l’échelle planétaire, laquelle évolution « qui suit un cheminement logique en fonction des changements climatiques », interpelle, selon lui, sur la nécessité de respecter les mesures barrières afin de protéger la santé de tout un chacun, y compris les plus vulnérables et ceux qui souffrent de maladies sous-jacentes. « La situation reste imprévisible mais nous ne ménageons aucun effort pour endiguer cette infection virale avec tous le moyens dont nous disposons », a-t-il assuré.

Tout en invitant les citoyens à éviter tout relâchement dans le respect des mesures préventives pendant cette période estivale, M. Ait Taleb a indiqué que « la situation est hétérogène à l’échelle nationale, dans la mesure où certaines zones ont connu une fluctuation en un temps très court ».

Lundi, le ministère avait exhorté les citoyens à se conformer aux mesures de prévention décidées pour lutter contre le coronavirus, face à l’augmentation du nombre de décès et de cas critiques enregistrés ces derniers jours.

D’après le département, le nombre croissant des décès et des cas critiques d’infection à la Covid-19, durant la deuxième phase de la levée progressive des mesures de confinement, est dû au non respect des mesures préventives en termes de port obligatoire de masque, de respect de la distanciation physique, de lavage régulier des mains et d’utilisation de l’application « wiqaytna ».

LNT avec MAP