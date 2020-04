PARTAGER Covid-19: le point sur la situation en Afrique

Le nouveau Coronavirus (Covid-19) a touché 21.908 personnes en Afrique depuis son apparition en décembre dernier, dont au moins 1.083 sont décédées, alors que 5.478 sont déclarées guéries. Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 2.820 cas de contamination au Covid-19, dont 322 personnes guéries et 138 décès, alors que 11.369 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 3.034, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays compte 52 décès et 903 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 3.032 cas, 224 morts et 701 guérisons, l’Algérie avec 2.534 cas, 367 décès et 894 guérisons et le Cameroun où le nombre de cas confirmés a grimpé à 1.017 cas, dont 42 morts et 305 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 866 cas d’infection au Covid-19, dont 37 morts et 43 guérisons.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (801 cas et 8 morts), le Ghana (834 cas et 09 morts), le Niger (639 cas), le Burkina Faso (565 cas), le Nigeria (542 cas), la Guinée (518 cas), Djibouti (732 cas), le Sénégal (350 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (327 cas).

Par ailleurs, 262 cas ont été recensés à Kenya, 144 cas à Rwanda et 216 autres à Mali, alors que l’Ethiopie compte près de 9.108 cas de contamination dont 03 décès et 16 cas guéris.

La Somalie a enregistré 135 cas, dont 07 décès et 02 guérisons et le Gabon a recensé 108 cas, dont 01 décès et 07 guérisons.

LNT avec MAP