Covid-19: L’AMIC se mobilise pour les TPME

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a annoncé mardi le lancement de l’initiative « AMIC SUPPORT TPME », une plateforme de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (TPME) dont les activités sont affectées par la crise sanitaire Covid-19.

Dans un communiqué, l’Association indique que cette plateforme de conseil est lancée en collaboration avec son réseau d’adhérents, qui se compose de professionnels gérants de fonds de capital investissement et d’experts renommés dans des domaines aussi variés que la comptabilité, la fiscalité, la finance, le droit, la stratégie, ou encore la gestion.

Cette plateforme permettra aux TPME affectées par la crise sanitaire d’accéder aux professionnels adhérents de l’AMIC qui leur prodigueront gracieusement du conseil pour naviguer et éviter les écueils liés à la pandémie et pour relever les challenges auxquels elles sont actuellement confrontées, précise l’AMIC.

Pour bénéficier de l’initiative « AMIC SUPPORT TPME », chaque TPME est tenue de remplir en ligne un formulaire de « Demande d’Assistance » et de communiquer un certain nombre d’informations et de justificatifs afin que l’AMIC puisse vérifier l’éligibilité de la TPME et la jumeler avec le membre bénévole approprié. Ces informations seront traitées de façon confidentielle selon les termes et conditions qui régissent la plateforme, note la même source.

D’autre part, l’AMIC a également mis en ligne sur le portail « AMIC SUPPORT TPME » une rubrique « COVID-19 Ressources » visant à fournir des informations et des analyses utiles dans ce contexte.

L’AMIC examinera toutes les demandes des TPME et s’efforcera de les faire correspondre avec l’aide offerte par ses membres, assure la même source, précisant que ce réseau de soutien unique est accessible à toutes les TPME marocaines en bonne santé financière avant la crise et éprouvant un besoin urgent d’être épaulées pour traverser la crise.

En moins de 3 jours, les membres de l’AMIC se sont mobilisés massivement pour offrir leur soutien puisque 1000 heures ont déjà été offertes via la plateforme, alors que ce nombre d’heures devrait encore augmenter au cours des prochains jours, fait savoir l’Association, notant que la liste complète des membres donateurs est disponible sur le portail en ligne dédié à « AMIC SUPPORT TPME ».

LNT avec CdP