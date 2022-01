La wilaya de la région Casablanca-Settat a exhorté toutes les administrations publiques, les collectivités territoriales, les institutions, les entreprises et les sociétés publiques et privées au niveau de la région, à inciter leurs personnels à travailler à distance autant que faire se peut.

Dans un communiqué, la wilaya explique que cette démarche intervient dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique suite à la hausse du nombre des contaminations aux nouveaux variants, et en consolidation des efforts visant à lutter contre cette pandémie, à même de préserver la santé des citoyennes et des citoyens.

La wilaya de la région Casablanca-Settat insiste, à cet égard, sur la nécessité d’adhérer à toutes les mesures édictées concernant l’obligation de disposer du pass vaccinal pour accéder aux lieux de travail et aux unités de production, de veiller à ce que tous les employés et ouvriers soient vaccinés, de respecter les mesures préventives dans les administratives et unités de production, de continuer à prendre les précautions nécessaires telles que le port correct du masque, la mise à disposition des moyens et matériels de stérilisation ainsi que la distanciation physique.

LNT avec MAP

