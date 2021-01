Au moment où les yeux sont rivés sur l’arrivée du vaccin anti Covid-19 avec le grand espoir de tourner la page Coronavirus, voilà une annonce qui n’a pas manqué de marquer les esprits. Un premier cas de contamination par la variante du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté au Port Tanger-Med chez un Marocain arrivé d’Irlande à bord d’un bateau en provenance de Marseille, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Asymptomatique, l’intéressé a été placé en isolement à Casablanca, a précisé le ministère dans un communiqué, soulignant que le patient et les personnes contacts sont traités conformément au protocole sanitaire en vigueur dans le Royaume.

Dans le cadre de la mise à jour du protocole national relatif au Covid-19, notamment dans son aspect lié au suivi des contacts, une batterie de mesures a été adoptée pour le dépistage précoce des cas de variants de Coronavirus, ajoute-t-on de même source.

Il s’agit aussi de mettre à jour les mesures de prise en charge des cas de maladie, compte tenu de la situation épidémiologique aux niveaux national et mondial.

Le ministère de la Santé assure qu’il va continuer à informer l’opinion publique nationale de tous les développements à ce sujet, appelant les citoyens à se conformer aux règles de prévention sanitaire, dans un esprit de patriotisme et de responsabilité.

Par la même occasion, les autorités compétentes ont pris la décision d’interdire, à titre préventif, l’accès au territoire national, à partir du 19 janvier 2021 et jusqu’à nouvel ordre, des avions et des passagers en provenance d’Australie, du Brésil, d’Irlande et de Nouvelle-Zélande. Cette décision a été prise suite à la découverte d’un cas suspect atteint du virus mutant du Coronavirus, indique lundi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Ces pays viennent s’ajouter à l’Afrique du Sud, au Danemark et au Royaume-Uni, déjà concernés par cette même mesure, relève le ministère dans un communiqué.

Voilà de nouveau ce qui justifie une grande vigilance. Et qui prouve aussi que nous ne sommes toujours pas sortis de l’auberge… Loin de là.

Hassan Zaatit

